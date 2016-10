30 Jahre und 30 Tore....

....für den führenden Technologieanbieter Ricoh

Ian Woodhouse, Business Develop-ment Manager bei Efaflex, mit Alan Blakemore von Ricoh.

(firmenpresse) - Ricoh UK Products Limited, ein weltweit führender Anbieter für DMS- und IT-Lösungen, feiert das 30. Jubiläum seines Vertriebszentrums in Telford. Der imposante Standort mit einer Größe von rund 21 ha wurde in dieser Zeit zwei-mal erweitert und beherbergt einige der Fachbereiche von Ricoh, u. a. die hochwertige Druck- und Großformattechnologie.

Alan Blakemore, leitender Betriebsingenieur des Standorts in den letzten 32 Jahren: "Der reibungslose Betrieb auf dem Firmengelände ist extrem wich-tig. Wir bewegen hier riesige Mengen an palettierten Waren, wobei ein Bereich allein 800.000 Tonerkartuschen pro Monat produziert. Wir müssen die Sicher-heit unserer Mitarbeiter in diesen stark frequentierten Zonen gewährleisten." Blakemore weiter: "Wir haben uns vor 20 Jahren entschieden, uns mit Schnell-lauftoren von EFAFLEX beliefern zu lassen. EFAFLEX hat seitdem allein für diesen Standort etwa 35 Tore entwickelt, hergestellt, eingebaut und gewartet. Unsere Beziehung zu EFAFLEX ist außergewöhnlich. Meiner Meinung nach beschäftigt dieses Unternehmen die branchenweit besten Ingenieure für Tor-technik. Und das gibt mir in Kombination mit der typisch-deutschen hochklas-sigen Technik genau den inneren Frieden, das Vertrauen und die Sicherheit, die ich von einem Lieferanten erwarte."

EFAFLEX hat auf dem gesamten Standort in Telford verschiedenste Tore mon-tiert, u. a. das Premium-Schnelllauftor "SST" mit seinem patentierten Spiralde-sign und der konkurrenzlosen Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 4 Metern pro Sekunde.

Aufgrund der Großräumigkeit der Anlage musste Ricoh für eine entsprechen-de Temperaturregelung sorgen, den Wärmeverlust reduzieren und die Ener-giekosten minimieren. Diese unerreicht schnellen Schnelllauftore machen genau das möglich und sorgen außerdem für weniger Staubaufkommen in den sensibleren Bereichen.

Wie die meisten anderen Kunden auch hat Ricoh einen Wartungsvertrag ge-schlossen, in dessen Rahmen qualifizierte EFAFLEX-Techniker in regelmäßi-gen Abständen entsprechende Kontrollen durchführen. Die Wartungstermine sind genau auf die betrieblichen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt und helfen nicht nur dabei, die Betriebsmittel zu schützen und ihre Langlebigkeit sicherzustellen, sondern minimieren außerdem teure Ausfallzeiten und hohe Reparaturkosten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.efaflex.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

EFAFLEX - Tor- und Sicherheitssysteme

Bei der Firmengründung 1974 war EFAFLEX die erste Firma weltweit, die sich ausschließlich mit schnelllaufenden Toren beschäftigte. Und das ganz bewusst! Denn aus dieser Vision resultiert unser Vorsprung vom ersten Tag an. Heute ist EFAFLEX der marktprägende Hersteller von Schnelllauftoren. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter weltweit. Der Hauptsitz von EFAFLEX befindet sich im bayerischen Bruckberg. Von hier aus wird auch das Verkaufsnetz betreut, welches sich seit 1994 über alle fünf Kontinente erstreckt. EFAFLEX bietet innovative und kreative Ingenieurskunst aus Deutschland.



EFAFLEX - über 40 Jahre Erfolg

Mit einem EFAFLEX-Schnelllauftor entscheiden Sie sich für weltweit führende Technologie und profitieren exklusiv von unserem technischen Vorsprung. Eigene Forschung und Entwicklung ist bei EFAFLEX ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie. So sorgen wir für ständigen Fortschritt. Unangefochtener Technologieführer zu sein ist nicht einfach, doch für Ihre erfolgreiche Zukunft entwickeln wir auch weiterhin revolutionäre Torsysteme. Unser Verkaufsnetz erstreckt sich über alle fünf Kontinente, mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Slowenien, Tschechien, Belgien, Russland, China und Polen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

Alexander Beck

Fliederstrasse 14

84079 Bruckberg

alexander.beck(at)efaflex.com

08765 820

http://www.efaflex.com



Datum: 20.10.2016 - 09:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414634

Anzahl Zeichen: 2372

Kontakt-Informationen:

Firma: EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Alexander Beck

Stadt: Bruckberg

Telefon: 08765 820





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung