Moderner Hausbau mit der Qualität namhafter Industriepartner

(firmenpresse) - Neue Materialien, die Vielseitigkeit der baulichen Architektur und die aktuellen Energie-Einsparverordnungen stellen für Bauunternehmen ständig neue Herausforderungen dar. Die Dichtigkeit bei Häusern nimmt immer mehr zu. Dies bringt Hausherren Vorteile beim Energiesparen, führt aber zugleich zu neuen Anstrengungen bei Bauunternehmen und den Baupartnern der Industrie. Denn Baumaterialien kommen oft in Kombination zum Einsatz und müssen in Bezug auf Schadstoffausdünstungen und Haltbarkeit hohe Qualitätsanforderungen erfüllen.



Die GfG Hoch-Tief-Bau Gesellschaft aus dem Raum Hamburg erfüllt Wohnträume seit über 25 Jahren. Dabei stützt sich das Unternehmen auf eigenes Know-how und auf die Professionalität seiner renommierten Industriepartner. Denn jedes Bauelement spielt beim Hausbau eine wichtige Rolle und muss seine Bestimmung über viele Jahre erfüllen.

Durch einen stetigen Erfahrungsaustausch aller Beteiligten werden Fragen geklärt und Problemstellungen gelöst. Darüber hinaus erhalten die GfG-Experten regelmäßige Schulungen zu den Produkten und Produktinnovationen der Industriepartner. Dadurch ist das Hamburger Bauunternehmen in der Lage, eine erstklassige, solide und nachhaltige Ausführung in sehr guter Qualität zu garantieren.



Informationen über die GfG erhalten Sie bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt Ulzburg, Telefon 04193 - 88900, per E-Mail an die Adresse info(at)gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de.





Von der Grundstücksplanung über die Finanzierung, die Planung und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe werden alle Bereiche des Hausbaus von der GfG abgedeckt.



Unsere Architekten und Ingenieure erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihre individuellen Vorstellungen im Bereich der Grundstücksplanung, der Gebäudearchitektur und des Platz-, Straßen- und Wegebaus Ihres Bauvorhabens. Ob postmodern oder der klassisch gediegene Landhausstil, die GfG erschließt Ihnen alle Wege.

