Gauland: Die Grünen sind die neue Wohlstandspartei

(ots) - Zur aktuellen Allensbach-Studie zur AfD erklärt der

stellvertretende Vorsitzende Alexander Gauland:



"Die aktuelle Allensbach-Studie zur AfD zeigt drei wichtige Fakten

überdeutlich:



Erstens, die AfD ist die Partei des kleinen Mannes. Sie setzt sich

für all diejenigen Menschen ein, die am deutschen Wohlstand nicht

teilhaben und außen vor gelassen werden. Menschen, die keine

Vertreter im politischen System mehr haben, weil sie zu keiner lauten

Minderheit gehören und vom Staat keine Sonderkonditionen genießen,

sondern über Gebühr belastet werden, finden bei uns Gehör.



Zweitens, die AfD hat das Potential Volkspartei zu werden. Sie

vereint schon jetzt Wähler und Sympathisanten aus allen Schichten und

Altersgruppen. Die Wählerwanderung der vergangenen Landtagswahlen

beweisen darüber hinaus, dass wir nicht nur Wähler von CDU, SPD,

Linke, Grüne und FDP auf uns vereinen, sondern auch eine enorm hohe

Zahl von Nichtwählern motiviert haben, wieder oder zum ersten Mal an

die Urnen zu gehen.



Drittens, die Studie belegt außerdem, dass die Grünen die neue

Wohlstandspartei, die Partei der Besserverdienenden, geworden sind.

Die Grünen-Wähler scheinen am meisten vom deutschen Wohlstand zu

profitieren und fühlen sich im Altparteien-System zu Lasten anderer

Menschen sehr wohl."







Pressekontakt:

Christian Lüth

Pressesprecher der Alternative für Deutschland

christian.lueth(at)alternativefuer.de



Original-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Alternative für Deutschland (AfD)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 09:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1414644

Anzahl Zeichen: 1727

Kontakt-Informationen:

Firma: Alternative für Deutschland (AfD)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung