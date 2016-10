Umfrage zeigt: 89% wünschen sich mehr Solidarität zwischen den Generationen - doch Umverteilung wird zur Belastung (FOTO)

- Gemäss einer repräsentativen Befragung in der Schweiz,

Deutschland und Frankreich äussern 89% der Bevölkerung den Wunsch

nach einer verstärkten Solidarität zwischen den Generationen.



- 63% vermissen die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber älteren

Menschen.



- Fast zwei Drittel der Befragten gehen davon aus, dass die

Umverteilung von Jung zu Alt Konflikte verursachen wird.



- 65% aller Befragten sind der Meinung, dass die Jungen zu sehr auf

sich selbst schauen. Die Millennials (18- bis 35-Jährige) und die

Generation X (36- bis 50-Jährige) stimmen dieser Aussage mit je rund

70% sogar noch stärker zu.



- 52% der Millennials finden, dass die älteren Menschen heute auf

Kosten der Jungen leben. 86% der Veteranen (66- bis 79-Jährige) sind

mit dieser Einschätzung nicht einverstanden. Ebenso wenig 77% der

Babyboomer (51- bis 65-Jährige).



- Ein Ungleichgewicht sehen jüngere Menschen auch im politischen

Alltag: 46% der Millennials und 39% der Generation X finden, die

Stimme der Älteren habe bei Wahlen zu viel Gewicht.



Laut einer repräsentativen Umfrage von Swiss Life bei über 3000

Personen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich besteht über alle

vier Generationen hinweg ein grosses Bedürfnis nach einer stärkeren

Solidarität. Fast 90% der Befragten - unabhängig von Alter oder Land

- äussern diesen Wunsch, der in der Realität jedoch nur teilweise

erfüllt wird: Im Schnitt sind fast 40% der Ansicht, dass die

Solidarität und der Austausch zwischen den Generationen heute nicht

zufriedenstellend funktionieren. Zudem wird der Zusammenhalt in der

Gesellschaft teilweise als fehlend erlebt: So vermissen 63% die

gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber älteren Menschen. Ähnlich zeigt

sich das umgekehrte Bild: Rund die Hälfte der Befragten vermisst den

Respekt gegenüber den Jungen.





Junge sehen deutlich mehr Konfliktpotenzial



Die Jungen sehen ihre Interessen im Zusammenspiel mit anderen

Generationen viel eher bedroht als ältere Menschen:



- Fast zwei Drittel gehen davon aus, dass die Umverteilung von

Jung zu Alt Konflikte verursachen wird. Je jünger die Befragten,

desto häufiger wird Konfliktpotenzial gesehen (Millennials: 70%,

Generation X: 68%, Babyboomer: 63%, Veteranen: 55%).



- Je rund ein Drittel der Millennials, Generation X und Babyboomer

ist nicht bereit, die ältere Generation zu finanzieren.



- 52% der Millennials und 37% der Generation X sind der Meinung,

die älteren Menschen leben heute auf Kosten der Jungen. Die älteren

Generationen stimmen dieser Aussage markant seltener zu (Babyboomer:

23%, Veteranen: 14%).



- 46% der Millennials und 39% der Generation X finden, die Stimme

der älteren Menschen habe bei Wahlen zu viel Gewicht. Nur 29% der

Babyboomer und 23% der Veteranen teilen diese Ansicht.



Ältere Generationen stören sich an der Ich-Zentriertheit der

Jungen



Einer umfassenden Solidarität zwischen den Generationen stehen vor

allem unterschiedliche Lebenshaltungen und die Ich-Zentriertheit im

Weg:



- 65% aller Befragten sind der Meinung, dass die Jungen zu sehr

auf sich selbst schauen. Die Millennials und die Generation X stimmen

dieser Aussage mit je rund 70% sogar noch stärker zu. Sie sind sich

ihrer Ich-Zentriertheit also durchaus bewusst.



- Umgekehrt finden 31% aller befragten Personen, dass ältere

Menschen zu sehr auf ihre eigenen Interessen schauen. Bei den

Millennials sind es sogar 41%, die dieser Aussage zustimmen.



- Als Hauptgründe für den ungenügenden Austausch und die fehlende

Solidarität zwischen den Generationen nennen die Befragten neben der

Ich-Zentriertheit auch die Umverteilung im Rentensystem,

generationenspezifische Lebensgewohnheiten und -einstellungen sowie

fehlenden Respekt.



In der Familie und bei der Arbeit funktioniert die Solidarität am

besten



Als sehr positiv wird der Zusammenhalt der Generationen in der

Familie und Arbeitswelt bewertet:



- Gut vier von fünf der Jüngeren (Millennials und Generation X)

möchten mehr von den älteren Menschen lernen.



- Ebenso können sich rund vier von fünf Befragten vorstellen, bei

Pflegebedürftigkeit ihre Eltern zu pflegen.



- Am Arbeitsplatz empfinden rund neun von zehn Befragten aller

Altersgruppen die Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen

Generationen als angenehm und lehrreich.



- 78% der Berufstätigen stellen in ihrem Unternehmen zudem keinen

Unterschied fest, welcher Generation ein Mitarbeitender angehört.



- Bisher erlebt aber nur rund jeder fünfte Befragte, dass die eigene

Firma die generationenübergreifende Zusammenarbeit gezielt fördert.



- In der Zusammenarbeit gibt es auch gewisse Vorbehalte: 54% der

Millennials sind bei der Arbeit lieber unter Gleichaltrigen und für

fast jeden dritten Millennial kann die Zusammenarbeit mit älteren

Generationen zu Konflikten führen.



Schweizer kritisch bei Umverteilung, Franzosen sehr

familienorientiert



Die Schweizer, Deutschen und Franzosen sind sich über die

Bewertung der Befragungsinhalte mehrheitlich einig. Unterschiede

zeigen sich bei der Umverteilung, der Familie und am Arbeitsplatz:



- Die Schweizer finden vermehrt, dass die älteren Menschen heute

auf Kosten der Jungen leben (CH: 40%, D: 34%, F: 31%).



- Im Vergleich zu den Franzosen sind die Deutschen und die

Schweizer deutlich häufiger der Ansicht, dass die Umverteilung im

Rentensystem noch Konflikte verursachen wird (D: 72%, CH: 69%, F:

54%).



- Am Arbeitsplatz bewerten die Schweizer das Zusammenspiel der

Generationen positiver als ihre Nachbarn. Nur 15% sehen

Konfliktpotenzial (D: 26%, F: 34%) und nur 29% geben an, lieber mit

Gleichaltrigen zu arbeiten (D: 42%, F: 45%).



- Die Bereitschaft zur Pflege der Eltern ist in Frankreich mit 89%

um einiges höher als in der Schweiz (81%) und Deutschland (77%).



«Umverteilung von Jung zu Alt wird als unfaire Bürde empfunden»



Patrick Frost, CEO der Swiss Life-Gruppe: «Angesichts der

gesellschaftlichen Herausforderungen gehört die Frage der

Generationensolidarität ins Zentrum der öffentlichen Debatten. Die

Umfrageergebnisse zeigen, dass sich die Menschen eine starke

Solidarität zwischen den Generationen wünschen und willens sind,

etwas dafür zu tun. Aber auch das Konfliktpotenzial wird deutlich:

Insbesondere die finanzielle Umverteilung von Jung zu Alt stört die

jungen Generationen und wird als unfaire Bürde empfunden. Aus

Fairness gegenüber künftigen Generationen muss die Reform der

Altersvorsorge in unserem Land deshalb schnell und nachhaltig

erfolgen. Nur so stellen wir sicher, dass wir künftigen Generationen

ein gut ausfinanziertes, modernes Vorsorgesystem hinterlassen

können.»



Über die Umfrage



Im Auftrag von Swiss Life hat das LINK Institut im Zeitraum vom

30. August bis 7. September 2016 eine Studie zum Thema

«Generationensolidarität» durchgeführt. Insgesamt wurden 3078

Personen aus der Schweiz (1011), Deutschland (1033) und Frankreich

(1034) im Alter von 18 bis 79 Jahren online zum Thema befragt. Die

Gruppe der Befragten setzte sich pro Land aus je einem Viertel der

folgenden Generationen zusammen: Millennials (18- bis 35-Jährige),

Generation X (36- bis 50-Jährige), Babyboomer (51- bis 65-Jährige)

und Veteranen (66- bis 79-Jährige). Die Studie ist repräsentativ.



Weitere Informationen zu den Umfrageergebnissen sind hier zu

finden: www.swisslife.com/hub/generations



Über das «längere, selbstbestimmte Leben»



In den kommenden Jahren will sich die Swiss Life-Gruppe zum Thema

des «längeren, selbstbestimmten Lebens» in der öffentlichen

Diskussion engagieren. Dieses langfristige Unternehmensziel ist Teil

der Strategie «Swiss Life 2018». Auf dem Swiss Life Content Hub sind

Artikel, Interviews, Blogbeiträge und mehr rund um die Thematik des

längeren, selbstbestimmten Lebens zu finden. Der Content Hub wird

regelmässig mit neuen Beiträgen bespielt.







