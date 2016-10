Raubfischangeln im Herbst

(firmenpresse) - Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um mit dem passenden Angelzubehör auf Raubfische zu angeln. Ende September hat die Raubfischsaison begonnen und auch die erfahrensten Petri Freunde bereiten sich auf den Raubfischfang vor. Denn Hecht, Zander, Barsch und Wels sind gerade im Spätherbst auf Nahrungssuche, um sich auf die karge Winterzeit vorzubereiten. Wer in dieser Zeit mit dem passenden Köder auf Raubfische geht, kann mit verhältnismäßig wenig Aufwand einen kapitalen Fang erzielen.



Abwechslung in der Köderbox schaffen

Hechte bevorzugen im Herbst die tiefen Bereiche der Gewässer. Mit dem passenden Köder und der richtigen Technik werden kampfwillige Raubfische angelockt. Dafür eignen sich Kunstköder aller Art, die an einen Bleikopf montiert werden. Dabei kann es sich um Kunstfische aus Gummi handeln oder um Wobbler, die in den unterschiedlichsten Varianten bei Angel Domäne erhältlich sind. In diesem Bereich bietet der Onlineshop für Angelzubehör ganze Ködersets an. Unter anderem finden Angler das 25-teilige Köderset mit verschiedenen Farben, Körperstrukturen und Größen. Ein solches Set ist darauf ausgerichtet, sich individuell auftretenden Situationen beim Raubfischangeln zu stellen. Neben den Sets werden auf angel-domaene.de auch einzelne Köder angeboten, sodass jeder Angler genau den passenden Kunstköder findet, um Raubfische im Herbst an den Haken zu bekommen.



Kunstköder und mehr vom Profi

Sowohl der Hobby-Angler als auch der Profi findet im Onlineshop von Angel Domäne nicht nur Kunstköder aller Art, sondern auch passendes Zubehör für die Raubfischsaison. Von 3-fFach Wirbeln und Karabinern über Rollen, Ruten und anderen Angelzubehör-bei Angel Domäne schlägt das Anglerherz garantiert höher.













Angel-domaene.de ist der Online-Shop des gleichnamigen Angelshops, der in Beverungen ansässig ist. Auf dem Angel-Portal des Shops präsentiert der Anbieter sein umfangreiches Angebot für passionierte Angler und jede, die es noch werden wollen. Im Hauptsitz in Beverungen, sowie in den beiden Zweigstellen, die sich in Leipzig und Herne befinden, können die angebotenen Produkte direkt gekauft werden.





Kommentare zur Pressemitteilung