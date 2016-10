SONGWON erhält Frost & Sullivan 2016 New Product Innovation Award

Ulsan, Korea – 20. Oktober 2016 – SONGWON Industrial Co., Ltd. (www.songwon.com) hat heute bekanntgegeben, dass dem Unternehmen für sein innovatives Engagement im Markt der Polymerstabilisatoren ein 2016 New Product Innovation Award durch Frost & Sullivan verliehen wurde.

(firmenpresse) - Jedes Jahr zeichnet die weltweit tätige Unternehmensberatung Frost & Sullivan mit dem New Product Innovation Award ein Unternehmen aus, das durch den wirksamen Einsatz von Spitzentechnologie eine innovative Produktkomponente entwickelt hat. Die Entscheidung, den Preis an SONGWON zu vergeben, beruhte auf der unabhängigen Analyse und Auswertung zweier Kernkriterien durch Frost & Sullivan: Neue Produkteigenschaften und Auswirkung auf das Kundengeschäft.



Die von Frost & Sullivan kürzlich durchgeführte Analyse verdeutlichte das aktive Engagement von SONGWON zur Innovation und Produktdifferenzierung im europäischen Markt für Polymerstabilisatoren. Die Analysten würdigten dabei die vorausschauende Entwicklung richtungsweisender Stabilisatorpakete durch SONGWON, wie SONGXTEND® 1301 für XPS mit neuen polymeren Flammschutzmitteln (pFR), das die herausragende Strategie des Unternehmens in den Bereichen Produktinnovation und Geschäftsentwicklung zeige.



Auch die gezielte Kundenorientierung in der Produktentwicklung von SONGWON wurde durch Frost & Sullivan anerkannt. So stehe SONGXTEND® 1301 für die innovative Herangehensweise von SONGWON an die Umsetzung regulatorischer Richtlinien, während SONGNOX® PQ SB – die halbkugelförmige Version des Antioxidationsmittels SONGNOX® PQ – ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Produktentwicklung sei, die Kundenanforderungen nach einer besser kontrollierbaren Handhabung für mehr Sauberkeit im Arbeitsumfeld aufgreift. Ein weiteres durch Frost & Sullivan herausgestelltes Beispiel ist der Dreifachblend SONGNOX® 1162 FF mit SONGNOX® PQ, der von SONGWON geschaffen wurde, um der Kundennachfrage nach Lösungen für den Einsatzbereich biaxial orientierter Polypropylene (BOPP) entgegenzukommen.



„Wir freuen uns sehr über diesen Frost & Sullivan Award“, sagt Maurizio Butti, CEO, SONGWON Industrial Group. „Kundenorientierte Innovation und die positive Auswirkung unserer Produkte und Lösungen auf das Geschäft unserer Kunden sind seit jeher die treibende Kraft und Motivation für uns hier bei SONGWON.“





Über SONGWON Industrial Co., Ltd.

SONGWON, mit Sitz in Ulsan (Südkorea), wurde 1965 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Lieferung von Spezialchemikalien. Als weltweit zweitgrößter Hersteller von Polymerstabilisatoren betreibt die SONGWON-Gruppe Gesellschaften rund um den Erdball, die den Nutzen einer globalen Struktur mit den Vorteilen leicht zugänglicher lokaler Organisationen vereint. In enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickeln die qualifizierten Spezialisten bei SONGWON maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen.

Besuchen Sie SONGWON im Internet für weitere Informationen: www.songwon.com.

