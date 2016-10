Optimales Online-Marketing mit Baukastensystem

CORPUS Sireo: Wettbewerbsvorteil für Auftraggeber

(firmenpresse) - München, 20.10.2016. Der breit aufgestellte Immobiliendienstleister CORPUS SIREO vertraut für die Online-Präsentation von Immobilienprojekten auf das Know-how des Digital-Marketing-Spezialisten ecx.io. CORPUS SIREO setzt für die Website-Gestaltung ein von ecx.io entwickeltes Baukastensystem ein, mit dem der Dienstleister ohne spezielle Vorkenntnisse vielfältige, hochmoderne Websites erstellen kann. Für das Erstellen und Hosting entstehen keine extra Kosten für den Auftraggeber.

Im Verbund der Swiss Life Asset Managers, dessen Mitglied die CORPUS SIREO Gruppe ist, beträgt das betreute Immobilienvermögen mehr als 63 Mrd. Euro. (Stand 30.06.2016) Entsprechend groß ist der Bedarf, diese auch online zu vermarkten. Für größere Immobilienprojekte wie etwa das Palais Leopold in München oder das Wohnprojekt www.sechzig438.de in Frankfurt-Riedberg, erstellt der europaweit tätige Dienstleister separate Websites, auf denen das jeweilige Projekt vorgestellt wird.

Hierfür hat ecx.io ein Baukastensystem mit unterschiedlichen Modulen entwickelt, das in das von CORPUS SIREO genutzte Content Management System (CMS) integriert wurde. Der Anwender benötigt für die Website-Gestaltung keine speziellen Programmierkenntnisse und kann - wenn der Content gebündelt geliefert ist - auch in Rekordzeiten die Website launchen. So stellt CORPUS SIREO sicher, dass seine Auftraggeber einen Wettbewerbsvorteil durch digitales Marketing genießen.

Website komplett frei gestalten

Anstelle von festen Templates können die Module frei gewählt und darüber hinaus hinsichtlich Schriftarten, Schriftgrößen und Farben individuell angepasst werden. So kann CORPUS SIREO den kompletten Aufbau und das Branding einer Website frei gestalten. Das responsive Design von ecx.io sorgt dafür, dass die Kampagen-Websites auch auf mobilen Endgeräten ansprechend dargestellt werden und intuitiv bedient werden können.

Der Anwender wählt über Slider das Haus oder die Wohnung aus und ordnet so der Immobilie spezifische Informationen zu, die auf der Website zum Beispiel in einem Grundriss dargestellt werden. Hat die Wohnung mehrere Ebenen, können auch diese einzeln auf der Website präsentiert werden. Hinzu kommen Module wie etwa für die Einbindung eines 360-Grad-Videos oder für Kontaktformulare mit den zum jeweiligen Immobilienprojekt gehörenden Ansprechpartnern.

CORPUS SIREO ist ein vielfach ausgezeichneter, multidisziplinärer Immobiliendienstleister. Das Unternehmen ist als Fonds- und Asset Manager, Investor und Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland tätig. Es agiert zudem als Co-Investment-Partner für pan-europäische Immobilieninvestments. CORPUS SIREO beschäftigt rund 530 Mitarbeiter an 11 Standorten in Deutschland und Luxemburg und ist eine eigenständige Geschäftseinheit von Swiss Life Asset Managers. Mit Gesellschaften in der Schweiz, Frankreich und Deutschland managt Swiss Life Asset Managers ein Immobilienvermögen im Wert von insgesamt mehr als 63 Milliarden Euro (per 30.06.2016).

Über ecx.io: ecx.io ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas - und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varadin, Wels und Wien lösen über 200 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating digital success. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen - mit der Power integrativer Lösungen.





