Schnelle Liquidität für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Elbe Finanzgruppe glaubt an den hohen Mehrwert von KMUs für die Gesellschaft und möchte diese unterstützen. Denn das Ziel ist es, erfolgreiche Unternehmen durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher zu machen.

Schnelle Liquidität für KMUs

(firmenpresse) - Kleine und mittelständische Unternehmen nehmen einen elementaren Teil in der Wirtschaft ein. Aktuell besteht der Markt zu 99,3 % aus sogenannten KMUs. Diese untergliedern sich noch einmal in Kleinstunternehmen (80,7 %), kleinen Unternehmen (15,6 %) sowie mittleren Unternehmen (2,9 %).



Doch oft ist es in Deutschland einfacher, einen Kredit über 100 Millionen Euro zu erhalten als über 100.000 Euro. Das finden die beiden Geschäftsführer der Elbe Finanzgruppe, Matthias Bommer und Stefan Kempf, unfair. Aus diesem Grund möchten sie erfolgreiche Unternehmer durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher machen.



Zahlreiche Herausforderungen bestimmen den Alltag von Unternehmern



Unternehmer werden häufig vor große Aufgaben gestellt. Um beispielsweise Aufträge abwickeln zu können, müssen Waren sowie Komponenten eingekauft und bezahlt werden. Doch dies muss bewältigt werden, noch bevor die fertigen Erzeugnisse verkauft werden und Umsatz generieren. Zudem ist es wichtig, über die neueste Technik zu verfügen, um sich von den Mitbewerbern abzuheben. Eine der größten Liquiditätsbremsen für Unternehmer sind die oftmals langen Zahlungsziele bzw. die fehlende Zahlungsmoral.



In all diesen Punkten steht die Elbe Finanzgruppe als unterstützender Partner zur Seite. Als Maxime hat sich die Elbe Finanzgruppe der Geschwindigkeit verschrieben. Ziel ist es, Liquidität bereits am nächsten Werktag zu realisieren.



Die Elbe Finanzgruppe bezahlt Ihre Rechnungen



Die Elbe Finanzgruppe findet, dass auch Freiberufler und Unternehmen das Recht darauf haben, ihr Geld pünktlich zu erhalten. Genauso wie ein Angestellter auch. Mit der Rechnungsvorfinanzierung ist der Unternehmer unabhängig vom Zahlungsziel seiner Auftraggeber.



Anhand eines alltäglichen Beispiels eines Unternehmers erläutert Matthias Bommer die Finanzierungsmöglichkeit Factoring: „Ein Angestellter erhält jeden Monat sein Gehalt. Hingegen wird der Unternehmer oftmals erst nach Fertigstellung seines Projektes vergütet. Er muss in Vorleistung gehen und auf sein Geld warten. Das finden wir unfair. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von uns bereits am nächsten Werktag die Rechnung ausgezahlt. Somit verfügt es über planbare Liquidität. Zusätzlich kümmern wir uns um das Mahnwesen sowie den Ausfallschutz der Forderung. So kann sich der Unternehmer vollkommen auf sein Kerngeschäft konzentrieren.“





Die Elbe Finanzgruppe finanziert Ihre Arbeitsmittel



Die bankenunabhängige Finanzierungslösung Leasing erklärt Stefan Kempf anhand eines Transportunternehmens: „Der Spediteur benötigt kurzfristig zur Realisierung eines zusätzlichen Auftrages einen weiteren LKW. Häufig muss der Unternehmer bei seiner Bank lange Zeit warten, bis über eine Zu- oder Absage entschieden wird. Das finden wir zu kompliziert. Wir erarbeiten innerhalb kürzester Zeit eine Lösung, damit der Spediteur den zusätzlichen Auftrag binnen weniger Tage annehmen kann.“



Die Elbe Finanzgruppe finanziert Ihren Auftrag



Mit der schnellen Möglichkeit einer Auftragsvorfinanzierung unterstützt die Elbe Finanzgruppe Unternehmen bei der unkomplizierten Auftragsabwicklung. Matthias Bommer erklärt das Produkt anhand eines Produktionsbetriebes: „Das Unternehmen muss für einen Auftrag mit Waren in Vorleistung gehen, um diesen in der vorgegebenen Zeit abwickeln zu können. Die Elbe Finanzgruppe hilft durch sofortige Vorfinanzierung dabei, das Projekt fristgerecht umzusetzen.“



Die Elbe Finanzgruppe managt Ihre Forderungen



Zur Abrundung des Finanzierungsangebotes verfügt die Elbe Finanzgruppe auch über eine Inkasso Lizenz.



Stefan Kempf sagt dazu: „Durch den Erwerb der Inkasso Lizenz bieten wir ein umfangreiches Lösungspaket für unsere Kunden. Damit sind wir bundesweit einer der wenigen Komplettanbieter für diese Zielgruppe.“





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.elbe-finanzgruppe.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Elbe Finanzgruppe GmbH



Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Freiberufler, Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.



Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Die Kunden haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Als anerkannter Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt die Elbe Finanzgruppe vergleichbaren regulatorischen Anforderungen wie Banken. Dies sichert unseren Kunden ein Höchstmaß an Seriosität und Qualität.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Elbe Finanzgruppe GmbH

Leseranfragen:

Rückfragen und weitere Informationen



Elbe Finanzgruppe GmbH

Frau Miriam Körner

Marketing

Karcherallee 19

01277 Dresden



Telefon: +49 (0) 351 320 398 10

Fax: +49 (0) 351 320 398 15

E-Mail: info(at)elbe-finanzgruppe.de

Internet: www.elbe-finanzgruppe.de

www.elbe-factoring.de

PresseKontakt / Agentur:

Rückfragen und weitere Informationen



Elbe Finanzgruppe GmbH

Frau Miriam Körner

Marketing

Karcherallee 19

01277 Dresden



Telefon: +49 (0) 351 320 398 10

Fax: +49 (0) 351 320 398 15

E-Mail: info(at)elbe-finanzgruppe.de

Internet: www.elbe-finanzgruppe.de

www.elbe-factoring.de

Datum: 20.10.2016 - 11:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1414748

Anzahl Zeichen: 4184

Kontakt-Informationen:

Firma: Elbe Finanzgruppe GmbH

Ansprechpartner: Miriam Körner

Stadt: Dresden

Telefon: 035132039810



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung