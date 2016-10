Neue Beachflag Website – Alles über Werbefahnen

Auf der neuen Beachflag-Shop Website finden sie nun noch mehr Informationen zu den verschiedenen Werbefahnen Modellen von Display-Max.

(firmenpresse) - Die neue Beachflag-Shop Website präsentiert sich in einem neuen Look und bietet Ihnen nun noch mehr Informationen über die verschiedene Beachflag Modelle von Display-Max.



Beachflags und Flying Banner gehören jeher zu den beliebtesten Werbeformen für den Innen- und Außenbereich. Besonders gerne kommen sie im Eventmarketing, insbesondere auf Sportveranstaltungen sowie vor Geschäften zum Einsatz. Sie sind in 5 Minuten aufgebaut und sehr handlich. Display-Max ist auf die Herstellung von Beachflags spezialisiert und produziert schon seit 1990 Werbefahnen mit einseitigem oder doppelseitigem Druck direkt am Bodensee. Durch den hochwertigen Druck und das Gestänge ist Ihre Beachflag schon aus der Ferne sehr gut sichtbar.



Auf der Beachflag-Shop Website finden Sie nun noch mehr Informationen zu den unterschiedlichen Beachflag Modellen, deren Vor-und Nachteile, sowie Formen und Größen. So können Sie zwischen einer klassischen Drop-Flag, Flying Banner, Square Flag und Pin Flag auswählen. Außerdem liefert Ihnen die Website weitere Informationen zu der großen Palette an Beachflag Zubehör und den verschiedenen Beachflag Halterungen



Im Beachflag-Shop Blog finden Sie immer mal wieder interessante Neuheiten und Artikel zu den verschiedenen Beachflag Modellen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.beachflag-shop.de/de/index.htm



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Display-Max bietet eine einmalige und innovative Produktpalette rund um die Themen Messe, Event und POS. Werbedisplays, Faltzelte, Messedisplays, Werbedisplays, aufblasbare Zelte, Rollup Displays, Beachflags und aufblasbare Werbeträger sind nur ein Teil unseres großen Spektrums an hochwertigen mobilen Werbedisplays. Durchsuchen Sie unseren Display-Shop und lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren: www.display-max.de!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Display-Max GmbH

Datum: 20.10.2016 - 11:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1414750

Anzahl Zeichen: 1451

Kontakt-Informationen:

Firma: Display-Max GmbH

Ansprechpartner: Julia Emmert

Stadt: Stockach

Telefon: 0049 0777192825200



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung