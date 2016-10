Frankfurter Buchmesse 2016

Lisa-Doreen Roth und Jutta Schütz auf der Frankfurter Buchmesse!

Frankfurter Buchmesse öffnet ihre Pforten vom 19. bis zum 23. Oktober 2016.

Frankfurter Buchmesse 2016

(firmenpresse) - Die Frankfurter Buchmesse (19.10.16 – 23.10.16) ist DAS weltgrößte Event der Publishing-Welt.

Nirgendswo zeigt sich die Branche vielfältiger und internationaler als an diesen Tagen.

Die Buchmesse wurde 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet und seit 1988 stellt sie in jedem Jahr die Literatur und Kultur eines Gastlandes besonders heraus.



Auch der Verlag „BoD“ (Books on Demand) fährt zur Buchmesse.

Vielleicht treffen wir uns am Stand D117 in Halle 3.0 (vom 19.10.16 – 23.10.16)?

Die Buchmesse bietet allen Verlagen und Autoren den idealen Anlass zur Vernetzung und Buchvermarktung. Ob Werbung, Eventrecherche oder Terminplanung je besser die Vorbereitung sind, desto höher werden die Erfolgschancen.

Autorinnen „Lisa-Doreen Roth“ und „Jutta Schütz“ würden sich sehr über einen Austausch freuen.



http://www.jutta-schuetz-autorin.de/



Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Sie hat bis heute über 75 Bücher geschrieben und an vielen anderen Büchern mitgewirkt. Zudem hilft sie als Mentorin und Coach vielen Neuautoren bei der Veröffentlichung ihrer Bücher. Als Journalistin schreibt Schütz für viele Verlage und Zeitungen. Ihre Themen sind: Gesundheit, Psychologie, Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk.

