IT & Hardware & Software & TK

Dr.Web Katana Business Edition

Die Business Edition ist auf den Schutz von Workstations und Arbeitsumgebungen spezialisiert.

Dr.Web KATANA Business Edition 1.0

(firmenpresse) - Der IT-Sicherheitsspezialist Doctor Web veröffentlicht die Nicht-Signatur-Virenschutzsoftware Dr.Web Katana Business Edition 1.0, die Workstations vor neuesten Bedrohungen schützt. Die Business Edition beinhaltet alle Vorzüge der Standard-Version.



Das Schutzsystem von Dr.Web Katana basiert auf proaktiven Technologien ohne Einsatz von Virendatenbanken, weshalb deren ständiges Update nicht mehr nötig ist. Die Entscheidung über die Neutralisierung von Malware wird anhand von Daten aus der Verhaltensanalyse von laufenden Anwendungen getroffen. Darüber hinaus schützt das Programm auch vor Malware Cloud-Suchtechnologien.



Dr.Web Katana Business verfügt zudem über eine Verwaltungszentrale für Workstations und ermöglicht dem Administrator eine schnelle und komfortable Einstellung des Virenschutzes. Auch die Funktionsstatistik ist zentral organisiert. Die Dr.Web Katana Business Edition schützt Unternehmen vor Encodern und böswilliger Software, die sich über Sicherheitslücken (u.a. Zero-Day) in das Betriebssystem einschleusen wollen.



Die Lizenz für Dr.Web Katana ist in der Rundumschutzlösung Dr.Web Enterprise Security Suite verfügbar.



Mehr zu den Systemanforderungen und zur Produktinstallation finden Sie hier: https://st.drweb.com/static/new-www/news/2016/drweb_katana_be_1_0_releasenotes_en.htm







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://products.drweb-av.de/win/katana/?lng=de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das russische Unternehmen Doctor Web Ltd. ist einer der führenden Hersteller von Anti-Virus- und Anti-Spam-Lösungen mit Hauptsitz in Moskau. Das Doctor Web Team entwickelt seit 1992 Anti-Malware-Lösungen und beschäftigt weltweit 400 Mitarbeiter, davon 200 im Research & Development. Doctor Web ist nicht nur Pionier, sondern auch einer der wenigen Anbieter, die ihre Lösungen vollständig innerbetrieblich entwickeln. Das Unternehmen legt großen Wert auf die effektive Beseitigung von Kundenproblemen und bietet schnelle Antworten auf akute Virengefahren. Die umfangreiche Produktpalette von Doctor Web umfasst effiziente Lösungen zur Absicherung von einzelnen Arbeitsplätzen bis hin zu komplexen Netzwerken. Im deutschsprachigen Raum werden die Produkte von der Doctor Web Deutschland GmbH in Frankfurt vertrieben. Zu den nationalen und internationalen Kunden zählen neben privaten Anwendern namhafte börsennotierte Unternehmen wie die russische Zentralbank, JSC Russian Railways, Gazprom oder Arcelor Mittal sowie Bildungseinrichtungen und öffentliche Auftraggeber wie das russische Verteidigungsministerium.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Doctor Web Deutschland GmbH

Leseranfragen:

WE Communications

Теl.: +49 (0)89 6281 75 0

Fax: +49 (0)89 6281 75 11

E-Mail: pr(at)drweb-av.de

PresseKontakt / Agentur:

WE Communications

Теl.: +49 (0)89 6281 75 0

Fax: +49 (0)89 6281 75 11

E-Mail: pr(at)drweb-av.de

Datum: 20.10.2016 - 11:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1414774

Anzahl Zeichen: 1468

Kontakt-Informationen:

Firma: Doctor Web Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Sanja Jahn-Willkomm

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069/97503139



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung