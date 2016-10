Traumhaftes Spielzeug für Babys und Kleinkinder

(firmenpresse) - Die Auswahl an unterschiedlichen Spielzeugen für Babys und Kleinkinder bei bellybutton.de erstreckt sich von der Rassel bis zu intelligenzfördernden Holzspielzeugen. Dabei wurde stets darauf geachtet, dass die Spielzeuge aus hochwertigen Materialien bestehen, um die Gesundheit der Kinder nicht zu gefährden. Auf bellybutton.de finden Mütter das passende Spielzeug für ihre Kleinen.



Rasseln, Mobiles und Knistertiere

Im Laufe der Zeit lernen Babys die Welt aus einer anderen Perspektive kennen. Sie greifen, beißen, fühlen und schmecken ihre Umgebung. Zur Unterstützung der Motorik bietet bellybutton verschiedene Spielwaren an. Dabei unterstützt die Sortierbox und das Sternchen Steck von Selecta die motorische Entwicklung der Babys. So lernen sie Formen kennen und können diese miteinander verknüpfen, sodass das Verständnis von Formen verstärkt wird. Aber auch Kuscheltiere wie das Kuschel-Lamm und der Kuschel-Affe sind eine gute Unterstützung für einen gesunden Schlaf. Diese helfen, damit sich vor allem die Kleinen sicher und geborgen fühlen, da sie während des Mittagsschlafs und auch abends jemanden an ihrer Seite haben wollen.



Stubenwagen by Alvi auf bellybutton.de

Ein Stubenwagen ist ein Möbelstück, welches durch ein optisch ansprechendes Design leicht zum Blickfang werden kann. Für müde Babyaugen ist es der perfekte Platz, um in Träume zu versinken. Der Stubenwagen ist kleiner als ein normales Babybett und sorgt für eine kuschelige Umgebung. Auf bellybutton.de finden Sie diese Stubenwagen im zauberhaften Sternchen-Design in drei unterschiedlichen Farben. Die Stubenwagen von Alvi bestehen aus einem geflochtenen Unterkorb, einer Stange für den Himmel, einer Vliesmatratze und sind mit 100%igen Baumwolleinsatz ausgestattet. Des Weiteren sind im Lieferumfang ein Satz Bettwäsche und der dazu passende Himmel inbegriffen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bellybutton.de/de/geschenke-spielzeug/spielzeug



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzprofil:

Seit über 16 Jahren besteht das Unternehmen bellybutton International GmbH und bietet für Mutter und Kind stylische Kleidung an. Neben der Mode erhalten Mütter diverse Alltagsprodukte für die Babyausstattung. Vom Stubenwagen bis zum Wickeltuch stehen vor allem Design und Funktionalität im Vordergrund. Mit sicheren Zahlmethoden und einem Versand mit DHL erhalten Kunden einen zuverlässigen Einkauf auf bellybutton.de



Unternehmensinformation

bellybutton International GmbH

Donnerstraße 20

22763 Hamburg

Tel: 040 / 54 80 68-0





Dies ist eine Pressemitteilung von

bellybutton International GmbH

Datum: 20.10.2016 - 11:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1414780

Anzahl Zeichen: 1894

Kontakt-Informationen:

Firma: bellybutton International GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 21.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung