Alina Süggeler: Nackt ja, aber nicht im "Playboy"!

(ots) - In ihrem aktuellen Video "Langsam" zeigt sich

Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler (31) komplett nackt - im Bad, im

Bett, in einer surrealen Szene auf der Straße. "Ich habe den Song

über mich geschrieben und gemerkt: Du musst anfangen, dich selbst zu

zeigen", erklärt sie im Interview mit GALA (Ausgabe 43/16, ab heute

im Handel). "Weg von der Wirkung, nicht mehr hinter der Maske

verstecken. Daher habe ich mich nackt gezeigt." Ohne künstlerische

Begründung setzt sie bei diesem Thema allerdings klare Grenzen. Ja,

es gab ein Angebot vom "Playboy", bestätigt Süggeler: "Habe ich aber

abgelehnt!"



