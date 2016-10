UNFPA-Weltbevölkerungsbericht / Mehrheit der Zehnjährigen weltweit ohne Zukunftschancen / Mädchen brauchen bessere Gesundheitsversorgung und Bildung

(ots) - Heute leben weltweit etwas mehr als 60 Millionen

zehnjährige Mädchen, 89 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern.

Viele von ihnen werden noch vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet,

bekommen im Teenageralter ein Kind und haben keine Aussicht auf eine

gute Schulbildung. Wenn in ihre Bildung und Gesundheitsversorgung

investiert wird, kann dies die Entwicklung armer Länder deutlich

voranbringen. Das geht aus dem heute veröffentlichten

UNFPA-Weltbevölkerungsbericht "10: Wie unsere Zukunft von Mädchen in

diesem Alter abhängt" hervor.



Agenda 2030: Internationale Gemeinschaft muss handeln



"Fast neun von zehn jungen Mädchen leben in Entwicklungsländern

und sind prekären Lebensbedingungen ausgesetzt", sagt Bettina Maas,

Repräsentantin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA)

in Mosambik. "Weltweit gehen rund 62 Millionen heranwachsende Mädchen

nicht zur Schule - unter anderem aufgrund von Kinderehen und früher

Schwangerschaft, weil sie im Haushalt arbeiten müssen oder weil sie

auf der Flucht sind. Das ist eine gravierende Verletzung ihrer

Menschenrechte. Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben

sich 193 Länder der Vereinten Nationen dazu verpflichtet, bei den

Entwicklungsfortschritten bis zum Jahr 2030 niemanden zurückzulassen.

Das bedeutet, dass dringend mehr für die Lebensperspektiven der heute

zehnjährigen Mädchen getan werden muss."



Der Bericht empfiehlt unter anderem eine hochwertige

Sekundarschulbildung, eine maßgeschneiderte Gesundheitsversorgung,

eine umfassende Sexualaufklärung, Schutz vor geschlechtsspezifischer

Gewalt sowie striktere Gesetze zum Beispiel gegen

Genitalverstümmelung und Kinderehen - einschließlich Durchsetzung

dieser Gesetze in der Rechtspraxis.



Jeden Tag werden rund 47.700 Mädchen verheiratet



"Nach wie vor werden die Rechte von Mädchen mit Füßen getreten",



sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung

Weltbevölkerung (DSW), der Herausgeberin der deutschen Fassung.

"Weltweit werden jeden Tag rund 47.700 unter 18-jährige Mädchen

verheiratet, und alle zehn Minuten stirbt ein Mädchen durch

Gewalteinwirkung. Das ist beschämend und sollte die internationale

Gemeinschaft endlich wachrütteln. Wenn Mädchen eine bessere

Gesundheitsversorgung und eine hochwertige Bildung erhalten, können

sie nicht nur ihre eigenen Zukunftsaussichten verbessern, sondern

zugleich zum Wirtschaftswachstum ihrer Länder beitragen."



Den kompletten Weltbevölkerungsbericht, der auch die jüngsten

demografischen und Gesundheitsdaten für alle Länder und Regionen der

Erde enthält, finden Sie unter www.dsw.org/weltbevoelkerungsbericht.

Sie erhalten den Bericht in weiteren Sprachen auf www.unfpa.org.



Weitere Informationen

Zusammenfassung des Berichts

(zweiseitig): http://bit.ly/ZusammenfassungWBB2016

Daten und Fakten: http://bit.ly/Daten_FaktenWBB2016

Grafiken: http://bit.ly/GrafikenWBB2016







