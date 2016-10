Kerle.reisen ruft zur Mitbestimmung auf: Wohin geht die Gay-Sommerreise 2017?

(firmenpresse) - Frankfurt, 20. Oktober 2016. Der Gay-Gruppenreise-Vermittler Kerle.reisen ruft die Besucher seiner Internetseite zur Abstimmung auf: Welches Reiseziel soll Kerle.reisen als Sommerreiseziel für 2017 in sein Programm aufnehmen?



Link: www.kerle.reisen/gayreiseziel-sommerferien-abstimmen



Wer bei der Urlaubsplanung auf die Ferien angewiesen ist, hatte bisher keine Möglichkeit, eine der exklusiven Kerle.reisen Gay-Gruppenreisen zu buchen. Die Abreisen wurden auf die perfekte Reisezeit abseits der Ferien gelegt.

Auf mehrfachen Wunsch bietet Kerle.reisen nun auch eine Reise in den Sommerferien an. Wohin es geht, entscheiden die Besucher von www.kerle.reisen selbst. Abflug wird Ende Juli sein, ein Termin, in dem nahezu alle Bundesländer zeitgleich Ferien haben. Zur Abstimmung stehen vier Reiseziele mit unterschiedlichen Schwerpunkten.



IRLAND: Die Teilnehmer dieser 9-tägigen Natur- und Wanderreise entdecken Europas imposanteste Steilklippen und ein einfach atemberaubendes Land. Nach einem Tag in Dublin reist die Gruppe in den dünn besiedelten Norden Irlands. Dort führen fünf Wanderungen durch eine einmalige Szenerie aus Fjorden, Steilküsten, Hochmooren, Sandstränden und Seen. Die Region mit seinen sympathischen Einwohnern wirkt entrückt und mystisch zugleich.



SRI LANKA: Kulturelle Höhepunkte und Entspannung am Meer erwartet die Teilnehmer der zweiwöchigen Rundreise auf diese abwechslungsreiche Trendinsel. Zu den Höhepunkten zählen der königliche Palast Gal Viharaya, die Felsenburg Sigiriya, der Felsentempel von Dambulla und eine Zugfahrt ins Hochland von Nuwara Eliya. Zwischendurch haben die Kerle Zeit, um am Traumstrand von Nilveli zu entspannen.



ALMALFIKÜSTE: Italien zeigt sich an der Traumküste Almalfis den Teilnehmern dieser 8-tägigen Standortreise von seiner besten Seite. Das Hotel auf der Sorrentiner Halbinsel bietet einen Traumblick übers Meer. Bei vier leichten Wanderungen erwarten die Kerle grandiose Kulissen aus malerischen Dörfern, steilen Bergen und Meer. An zwei freien Tagen können Ausflüge nach Capri oder Pompeji unternehmen werden.





SÜDAFRIKA: Diese 11-tägige Natur- und Erlebnisreise bietet die besten Chancen auf die Big Five. Denn die Tiere Südafrikas versammeln sich in der dann herrschenden Trockenzeit vermehrt bei den wenigen Wasserlöchern. Die Kerle kommen der afrikanischen Tierwelt ganz nah - per Jeep, auf dem Rad und mit dem Ranger zu Fuß. Die Gruppe erkundet den Krüger Nationalpark und anschließend die wohl schönste Metropole der Welt – Kapstadt.



Die Abstimmung endet am 15. November 2016. Wer mitmacht, kann sich von Kerle.reisen über das Ergebnis per E-Mail informieren lassen und eine unvergessliche Reise buchen.





http://kerle.reisen/gayreiseziel-sommerferien-abstimmen



Über Kerle.reisen



Urlaub unter Gays in individuellen Kleingruppen mit ausgefallenen Reisezielen und einem gelungenen Mix aus Bewegung, Natur, Kultur und Wellness – ein Urlaub, der haften bleibt. Das ist das Konzept des Reisevermittlers Kerle.reisen.

Bei allen Reisen ist neben dem Flug auch die Unterbringung im Einzelzimmer inklusive, um sich mal ausklinken zu können. Jede Reise wird begleitet durch einen deutschsprachigen Guide, der die Region wie seine Westentasche kennt und sich vor Ort um alles kümmert. Die Reiseziele und Unterkünfte sind mit Bedacht gewählt und stets gay-friendly.

Das Kerle.reisen Servicespektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Angebote für geschlossene Gruppen wie beispielsweise Freundeskreise oder Sportvereine. Nach individuellen Vorstellungen wird ein passendes Angebot in Kooperation mit Spezialanbietern ausgearbeitet.

Das Kerle.reisen Angebot wird in regelmäßigen Abständen um weitere ausgewählte Reiseziele erweitert. Über den Newsletter können sich Gays stets über die neuen Angebote informieren und über neue Touren abstimmen. Auch auf Facebook und Pinterest kann man Kerle.reisen folgen.

Kerle.reisen

Kerle.reisen / Online-Reisevermittlung Torsten Unger

c/o Moana Concepts

Hanauer Landstr. 128

60314 Frankfurt am Main



Tel.: 069 - 50 50 05 36

E-Mail: info(at)kerle.reisen

Internet: www.kerle.reisen

Facebook: www.facebook.com/kerlereisen

Pinterest: www.pinterest.com/kerlereisen

Firma: Kerle.reisen

Ansprechpartner: Torsten Unger

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069 - 50 50 05 36



