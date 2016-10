"Mülheim - Texas. Helge Schneider hier und dort" /

Dokumentarisches Roadmovie im Kleinen Fernsehspiel des ZDF (FOTO)

(ots) -

Helge Schneider gehört wohl zu den schillerndsten Künstlern in

Deutschland. Während er in seiner Anfangszeit noch als Insidertipp

galt, reisen heute Jung und Alt zu Tausenden zu seinen Konzerten.

Regisseurin Andrea Roggon begibt sich mit ihrem Debütfilm "Mülheim -

Texas. Helge Schneider hier und dort" für das Kleine Fernsehspiel im

ZDF in den Alltag des Entertainers. Das dokumentarische Roadmovie

gewährt am Montag, 24. Oktober 2016, 0.30 Uhr, Einblicke in seine

Heimat Mülheim, ist bei Konzertproben dabei und begleitet ihn zu

seinen Auftritten sowie in seinen Rückzugsort nach Spanien.



"Den grauen Alltag mache ich mir selber bunt", schreibt Helge

Schneider über sich. Er ist Jazzmusiker, Improvisationsgenie,

Regisseur, Schauspieler und birgt noch viele weitere Talente in sich.

In seiner Welt existiert das Fantastische neben dem Alltäglichen, und

es ist nur schwer auszumachen, wo die Grenze zwischen Wirklichkeit

und Fiktion verläuft. Aber wie reagiert Helge Schneider, wenn man

versucht, ihn filmisch zu porträtieren? Auf dem Silbertablett

serviert er seine Geheimnisse zumindest nicht.



Das Roadmovie "Mülheim - Texas. Helge Schneider hier und dort" ist

eine Produktion der AMA Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleine

Fernsehspiel, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für

Kultur und Medien, MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Film- und

Medienstiftung NRW und dem Deutschen Filmförderfond.



https://presseportal.zdf.de/pm/muelheim-texas-helge-schneider-hier

-und-dort/



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über



https://presseportal.zdf.de/presse/muelheimtexas







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF muelheim.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 11:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1414789

Anzahl Zeichen: 2287

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF muelheim.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 11 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung