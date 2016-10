Continentale-Studie 2016: GKV-Versicherte deutlich unzufriedener mit dem Preis des Gesundheitswesens (FOTO)

Die Zufriedenheit gesetzlich Krankenversicherter mit dem Preis des

Gesundheitswesens ist deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist

sie um 8 Prozentpunkte auf 60 Prozent gefallen. Die Zufriedenheit mit

den Leistungen ist deutlich höher und liegt nahezu unverändert bei 71

Prozent. Dies ist ein Ergebnis der repräsentativen

Continentale-Studie 2016. Die Privatversicherten sind deutlich

zufriedener als die gesetzlich Versicherten. Bei ihnen sind 87

Prozent mit den Leistungen zufrieden und 73 Prozent mit dem Preis.



Die Continentale ermittelt die Zufriedenheit der Bevölkerung mit

dem Gesundheitswesen seit dem Jahr 2001 mit einer repräsentativen

Befragung. Mit dem Preis waren im Jahr 2015 noch 68 Prozent der

gesetzlich Versicherten zufrieden. Das war der höchste Wert seit

Beginn der Erhebung. Der Rückgang ist in diesem Jahr dafür sehr

deutlich. Die Zufriedenheit mit den Leistungen liegt bereits seit

2013 mit rund 70 Prozent auf Höchstniveau.



Versicherte reagieren direkt auf Kostenbelastung



Bislang konnten drei Mal deutliche Einbrüche bei der Zufriedenheit

mit dem Preis gemessen werden: 2004, 2011 und 2016. 2004 führte die

Bundesregierung die Praxisgebühr ein, 2011 und 2016 die Krankenkassen

Zusatzbeiträge. "Offenbar reagieren die gesetzlich Versicherten immer

dann sehr deutlich, wenn sie eine direkte Kostenbelastung bemerken.

Die Einführung des Gesundheitsfonds 2010 mit der Erhöhung der

Beitragssätze für die meisten gesetzlich Versicherten hatte dagegen

keine Auswirkungen - obwohl er in unserem Untersuchungszeitraum für

viele Versicherte die größte Kostenbelastung darstellte", erläutert

Dr. Marcus Kremer, Vorstand der Continentale Krankenversicherung.



Skeptischer Blick in die Zukunft



Die Zukunft sehen die gesetzlich Versicherten unverändert

pessimistisch. Jeweils mehr als 80 Prozent glauben, dass eine gute



medizinische Versorgung jetzt oder zukünftig über den GKV-Beitrag

hinaus viel Geld kosten und nur durch private Vorsorge möglich sein

wird. Rund ein Drittel sagt, das sei ihrer Meinung nach heute schon

so. Die Sorge, dass der Großteil der Bevölkerung nicht mehr vom

medizinischen Fortschritt profitieren wird, haben 73 Prozent. 64

Prozent fürchten, dass es irgendwann keine ausreichende medizinische

Versorgung mehr durch die GKV geben wird. Ähnlich pessimistisch waren

die Zukunftserwartungen in den vergangenen Jahren.



Die Continentale-Studie erscheint jährlich und ist eine

Untersuchung der Continentale Krankenversicherung a.G. in

Zusammenarbeit mit TNS Infratest. Befragt wurden bundesweit

repräsentativ 1.324 Personen im Alter ab 25 Jahren. Die komplette

Studie kann kostenlos unter www.continentale.de/studien abgerufen

werden.



Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:



Die Continentale Krankenversicherung ist die Muttergesellschaft

des Continentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist

die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren

Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen. Gegründet wurde

sie 1926 in Dortmund aus der Eigeninitiative einiger Anhänger der

Naturheilkunde heraus. Heute verwaltet die Continentale

Krankenversicherung die Verträge von rund 1,3 Millionen versicherten

Personen und Beitragseinnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro. Damit

gehört die Continentale Krankenversicherung zu den zehn größten

privaten Krankenversicherern Deutschlands. Weitere Informationen

finden Sie unter www.continentale.de.







