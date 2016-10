eco Verband: Medienvielfalt macht Sport interessanter

- Fachleute: Multimedia-Terminal wird Fernsehapparat ersetzen



- 85 Prozent: Internet bei Sport genauso wichtig wie oder

wichtiger als TV



- E-Sports in einigen Jahren so bedeutsam wie Olympia



Eine umfassende Medienvielfalt rund um eine Sportveranstaltung,

mit Social Media und interaktiven Votings in Echtzeit, macht das

Ereignis viel interessanter - diese Meinung vertreten über 70 Prozent

der mehr als 30 Experten aus der IT-Branche, die eco - Verband der

Internetwirtschaft e. V. (www.eco.de) hierzu befragt hat. Daher

werden die Anforderungen an die Internet-Infrastruktur künftig vor

allem im Umfeld von Sportereignissen weiterhin stark steigen, sind

sich mehr als 90 Prozent der Fachleute einig. Dies sind

Schlüsselergebnisse des Trendreports "Broadcasting Infrastruktur"

(http://tinyurl.com/z6ds74f), den die Kompetenzgruppe Netze im eco

Verband vorgelegt hat.



Roland Broch, Experte in der Kompetenzgruppe Netze stellt fest:

"Große Sportveranstaltungen waren schon immer auch große

Medienereignisse. Sie spiegeln daher den fundamentalen Wandel in der

Medienwelt besonders deutlich wider. Dieser Wandel lässt sich in

wenigen Stichworten zusammenfassen: alles IP, mehr Vielfalt und mehr

Interaktion!"



45 Prozent: Internet wichtiger als Fernsehen beim Sport



Bei der Begleitung eines Sportereignisses ist das Internet heute

schon genauso wichtig oder sogar noch wichtiger als das herkömmliche

Fernsehen, sagen mehr als 85 Prozent der Experten. Immerhin 45

Prozent halten es für wichtiger. Mehr als die Hälfte vertritt die

Auffassung, dass sich das herkömmliche Fernsehen "deutlich ändern"

muss, um auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. So oder so wird die

Bedeutung von IPTV in den nächsten Jahren weiterhin deutlich

zunehmen, prognostizieren über 85 Prozent der Fachleute. Beinahe



genauso viele sind überzeugt, dass das Medienverhalten der

Konsumenten immer diversifizierter wird.



Dr. Stefan Lietsch, Chief Technology and Product Officer, Zattoo

erklärt: "Aktuell stellen wir einen verstärkten Trend zur

Auslieferung von OTT-Inhalten (Over-The-Top) fest. Immer mehr

Endanwender beziehen ihre Fernsehinhalte über das Internet.

Verbraucher möchten TV-Inhalte auf mobilen Devices und immer mehr

auch auf Connected TVs oder Streaming Boxen (z.B. Amazon Fire TV)

konsumieren."



Multimedia-Terminal wird Fernseher ersetzen



"Der heimische Fernsehapparat wird durch eine Art

Multimedia-Terminal ersetzt werden", sind 42 Prozent der von eco

befragten Fachleute überzeugt. Weitere 16 Prozent halten dies für

sehr wahrscheinlich, nochmals 29 Prozent könnten sich dieses

Wohnzimmerszenario durchaus vorstellen. Lediglich 13 Prozent halten

diese Entwicklung für weniger oder sogar unwahrscheinlich.



Social Media legt weiter zu



Die heute schon hohe Bedeutung von Social Media wird in den

nächsten Jahren weiterhin stark zunehmen, meinen 65 Prozent der

Experten. Weitere 35 Prozent gehen ebenfalls von einer - wenngleich

weniger starken - Zunahme aus.



Es ist für die Anbieter nicht immer leicht, mit diesem veränderten

Medienverhalten der Verbraucher zurechtzukommen, sind beinahe drei

Viertel der von eco Befragten überzeugt. Widerspruch ernten sie

lediglich von sieben Prozent der Befragten, die diese Problematik

nicht so stark sehen. "Alle zwei Jahre - oder anders gesprochen: vor

jeder kommenden Fußball-EM beziehungsweise -WM - stehen wir vor der

Herausforderung, unsere Kapazitäten zu verdoppeln, um unseren Kunden

das bestmöglichste Fernseherlebnis bieten zu können", fügt Dr. Stefan

Lietsch hinzu.



E-Sports ähnlich bedeutsam wie Olympia und WM



Wie wohl kaum eine andere Entwicklung stellt das Verhältnis von

E-Sports und den herkömmlichen sportlichen Großereignissen einen

Indikator für die Veränderungen in der Medienwelt dar, meint eco.

Beinahe ein Drittel der an der Umfrage Beteiligten ist der

Überzeugung, dass E-Sports bereits im Jahr 2024 eine ähnlich große

Bedeutung erfahren wird wie Olympia oder die Fußball-WM. Mehr als

zwei Drittel halten diesen Trend ebenfalls für wahrscheinlich -

allerdings erst bis 2028. Nimmt man das Jahr 2032 als Maßstab, gehen

mehr als 80 Prozent fest davon aus, dass E-Sports bis dahin ähnlich

wichtig ist wie die Olympischen Spiele. Nur ein knappes Fünftel ist

überzeugt, dass an eine Fußball-WM auch in 100 Jahren kein E-Sports

heranreichen wird.



eco (www.eco.de) ist mit mehr als 900 Mitgliedsunternehmen der

größte Verband der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet

der eco Verband maßgeblich die Entwicklung des Internets in

Deutschland, fördert neue Technologien, Infrastrukturen und Märkte,

formt Rahmenbedingungen und vertritt die Interessen der Mitglieder

gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. In den eco

Kompetenzgruppen sind alle wichtigen Experten und Entscheidungsträger

der Internetwirtschaft vertreten und treiben aktuelle und zukünftige

Internetthemen voran.







