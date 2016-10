image2data automatisiert den Posteingang an 13 Standorten

Brandenburger Ministerium setzt auf dezentrale Dokumentenerfassung und zentrale Verarbeitung

(Bildquelle: @Gerhard Bögner)

(firmenpresse) - Hamburg, 20. Oktober 2016 - Im Bereich des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL) und dessen nachgeordneten Einrichtungen wird jetzt landesweit an 13 Standorten der Posteingang digital erfasst, zentral automatisiert verarbeitet und einem Dokumentenmanagementsystem zur weiteren Ablage und Bearbeitung übertragen. Die Automatisierung der Datengewinnung aus den Poststücken zur Übergabe an das DMS erfolgt durch image2data, einer Softwarelösung der auf automatisierte Datengewinnung und Dokumentenverarbeitung spezialisierten norpa GmbH aus Hamburg.

Input Management - Digitalisierung am Arbeitsplatz oder Multifunktionsgerät

Die Digitalisierung eingehender Dokumente erfolgt entweder an einem der vorhandenen Multifunktionsgeräte unterschiedlicher Hersteller, die bereits in der Behörde vorhanden sind, oder an einem der 20 Erfassungsplätze im Land. An diesen Erfassungsplätzen ist neben dem Scannen von Papierdokumenten auch die Verarbeitung bereits digital eingehender ("born-digital") Dokumente möglich.

Capture - Zentralisierte Verarbeitung mit automatisierter Datenermittlung

Sämtliche erfasste Dokumente werden in das Rechenzentrum des Landes Brandenburg in Potsdam übertragen. Stapeldokumente werden dort in Einzeldokumente aufgelöst, Metadaten aus jedem einzelnen Dokument ermittelt und ein durchsuchbares PDF erstellt. Dieses wird zusammen mit einer XML-Datei mit Metainformationen vom DMS importiert.

Eigenverantwortlicher Betrieb

Die Pflege und Zuordnung von Benutzern, Geräten, Abteilungen und Mandanten erfolgt mit einfach zu bedienenden Mitteln durch die Fachadministration. Änderungen sind damit sowohl kurzfristig, als auch eigenverantwortlich und ohne zusätzliche Dienstleistung einfach möglich.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.norpa.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die norpa GmbH mit Sitz in Hamburg entwickelt und vertreibt Softwarelösungen zur Prozessautomatisierung mit Schwerpunkt auf der automatisierten Verarbeitung und Informationsgewinnung aus Dokumenten und Dateien.

Dies ist eine Pressemitteilung von

norpa GmbH

PresseKontakt / Agentur:

norpa GmbH

Christian Emmrich

Flughafenstr. 52a

22335 Hamburg

c.emmrich(at)norpa.de

+49 40 609 461 290

http://www.norpa.de



Datum: 20.10.2016 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414832

Anzahl Zeichen: 1983

Kontakt-Informationen:

Firma: norpa GmbH

Ansprechpartner: Christian Emmrich

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 609 461 290





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung