„Futability®“: NiBB-Innovationspreis 2016 geht an Unternehmerin aus Bonn

Preisverleihung am 29. Oktober auf der Erfindermesse iENA in Nürnberg

(firmenpresse) - Bonn, 20. Oktober 2016 - Mit dem NiBB-Innovationspreis werden jährlich innovative Menschen ausgezeichnet: Melanie Vogel, erfolgreiche Unternehmerin aus Bonn, gehört in diesem Jahr dazu. Ausgezeichnet wird sie für ihr Buch "Futability®", das die Fähigkeit beschreibt, den Herausforderungen der sich immer schneller ändernden Welt flexibel, reflektiert und pro-aktiv zu begegnen.



Der Preis wird am 29. Oktober von 13 bis 14 Uhr auf dem Forum der internationalen Erfindermesse iENA (Messegelände Halle 12) in Nürnberg verliehen.



Mutige, anpackende, engagierte, kompetente und innovative Menschen mit einer besonderen Biographie werden seit dem Jahr 2000 jährlich als Vorbilder vom Netz innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBB ausgezeichnet. Das NiBB ist ein Projekt der KIT-Initiative Deutschland e.V. Bisher wurden 50 Erfinder und Innovatoren ausgezeichnet, darunter Prof. Dr. Hans Küng, Jean Pütz, Prof. Dr. Franz-Josef Radermacher und Ranga Yogeshwar.



Die diesjährige Preisträgerin Melanie Vogel beschäftigt sich seit vielen Jahren erfolgreich mit der Frage, wie Menschen Veränderungen und Transformations-Prozesse kompetent begleiten und bewältigen können. „In einer Zeit, in der Anpassung und Flexibilität die neuen Erfolgsformeln sind, brauchen Menschen neue Kompetenzen“, sagt die Zukunfts-Expertin und liefert mit ihrem Buch „Futability®“ praxisorientierte Lösungen.



Ihr Kunstwort Futability® setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „Future“ (=Zukunft) und „Ability“ (= Fähigkeit, Befähigung) und beschreibt die in der Zukunft immer mehr erforderlichen Kompetenzen: So hilft Futability® den Menschen, persönliche und unternehmerische Veränderungsprozesse in einer volatilen Welt zu bewerkstelligen.



Das Verleihungskomitee sieht in dieser Vorgehensweise eine preiswürdige Sozialinnovation im Zeitalter der Digitalen (R)Evolution. „Wer in veränderungsreichen Zeiten die Fähigkeit des mutigen Gestaltens kultiviert, bewahrt sich die Fähigkeit zur Kreativität und Innovation. Melanie Vogel gibt in ihrem Buch Anregungen, wie das gelingen kann“, so Hans-Georg Torkel, Initiator des NiBB-Innovationspreises und Vorsitzender des Deutschen Erfinderverbandes (DEV).





Verleihung des NiBB-Innovationspreises 2016, Kategorie „Soziale Innovationen“:

Preisträgerin: Frau Melanie Vogel

Samstag, 29.Oktober 2016, iENA Forum Nürnberg Messe Halle 12



13 Uhr

Moderation

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Spörer



Musikalische Impression auf der Gitarre

Prof. Dr. Mladen Karic



Das Netzwerk Innovativer Bürgerinnen und Bürger NiBB

Patent-Ing., Dipl.-Ing. Hans-Georg Torkel,

Vorsitzender der K.I.T.-Initiative und des NiBB



Laudatio

Gabriele Freifrau von Thüngen-Reichenbach, Rechtsanwältin



Preisübergabe

Dipl.-Ing. Joachim Bader, Präsident des Europäischen Erfinderverbandes



Ausklang

„Flieg mit mir zum Mars“: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Spörer



13.30 Uhr Empfang mit Getränken und Snacks

Stand der K.I.T.-Initiative, Standnummer: G-19



! Signierstunde:

Die Autorin und Preisträgerin Melanie Vogel lädt anschließend ca. 14.15 Uhr ein.

Ort: Gemeinschaftsstand DEV/INNOVATIONS-FORUM, Standnummer H-08/18.



! Journalisten, die an der Preisverleihung teilnehmen möchten, können sich entweder vorab mit unserer Presseabteilung in Verbindung setzen oder direkt am Tag der Preisverleihung vor Ort am Infocenter der iENA unter dem Stichwort „NiBB-Innovationspreis“ melden!





