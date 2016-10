UNO-Flüchtlingshilfe ruft zu Spenden für Vertriebene auf / UNHCR-Hilfe für Mossul drastisch unterfinanziert

(ots) - Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen

(UNHCR) hat umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um Vertriebenen

aus der umkämpften Stadt Mossul zu helfen. Um im Notfall ungefähr

750.000 Menschen mit Unterkünften versorgen und weitere

lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können, benötigt UNHCR fast 200

Millionen US-Dollar. Davon sind bisher lediglich weniger als 40

Prozent eingetroffen. Aufgrund der großen Finanzierungslücke und um

auf den Worst Case adäquat vorbereitet zu sein, hat die

UNO-Flüchtlingshilfe dringend zu Spenden aufgerufen.



In den Provinzen, die Mossul umgeben, hat UNHCR bislang drei

Flüchtlingslager mit insgesamt 21.800 Zelten eröffnet, in denen rund

130.000 Menschen Platz finden. Daneben stehen 64 Großraumzelte

bereit, die bei größeren Fluchtbewegungen 13.000 Menschen aufnehmen

können. Zudem wurden zehn mobile Helferteams aufgestellt, die im

Bedarfsfall in der Provinz Ninive eingesetzt werden. Um auf mögliche

Flüchtlingsströme aus der Provinz Hawidscha vorbereitet zu sein, hat

UNHCR bereits 6.750 Zelte und 7.000 Nothilfepakete in Kirkuk und Sala

al-Din gelagert, mit denen rund 42.000 Personen versorgt werden

können. Ende Oktober sollen zusätzlich 7.000 Zelte aus dem

UNHCR-Regionallager in Amman, Jordanien, nach Erbil gebracht werden.



Nach UNHCR-Angaben sind nach Kämpfen zwischen irakischer Armee und

IS-Einheiten südlich des Distrikts Mossul bislang 500 Menschen

vertrieben worden. Bereits seit Juni 2016 flüchten Menschen verstärkt

aus IS-besetzten Gebieten in den Provinzen Kirkuk und Salah al-Din:

17.108 Familien - insgesamt über 102.000 Personen. Die meisten

Vertriebenen kommen aktuell aus Hawidscha: Seit August flüchteten von

dort 31.000 Menschen.



Hilfe für Vertriebene und Flüchtlinge aus Mossul:

UNO-Flüchtlingshilfe

Sparkasse Köln-Bonn

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33



Stichwort: Nothilfe Mossul



Spenden online unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/mossul







Pressekontakt:

Dietmar Kappe

Tel. 0228 90 90 86-41

kappe(at)uno-fluechtlingshilfe.de



Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Datum: 20.10.2016 - 13:13

Kontakt-Informationen:

Firma: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

