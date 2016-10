Spezialdienstleister OLYMP beim Mondial de l’Automobil in Paris

(firmenpresse) - Vom 1. bis 16. Oktober ist die Mondial de l’Automobil in Paris über die Bühne gegangen. In einem zweijährigen Turnus angesetzt, fokussierte die Messe in 2016 vor allem auf aktuelle Trendthemen der Automobilbranche. Fahrzeuge mit Elektroantrieb und autonomes Fahren standen im thematischen Mittelpunkt.



Wieder mit dabei waren die Pflege- und Reinigungsexperten der OLYMP car-detailing GmbH aus Heusenstamm bei Frankfurt – ein wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Messeauftritt. Für das Team des Spezialdienstleisters galt es, für die gesamte Dauer der Ausstellung mehr als zehn Messepräsentationen von Marken wie Volkswagen, Infiniti, Jaguar Landrover, Kia, Toyota Lexus und Michelin in Top-Zustand zu halten. Die Anforderung an OLYMP: Pflege und Reinigung der Messestände sowie der dort ausgestellten Exponate im Rahmen von Tages- und Nachtdiensten. Das bedeutete eine täglich zu betreuende Fläche von über 8.000 qm und mehr als 80 zu pflegende Fahrzeuge. Rund 200 Mitarbeiter hatten sich dazu Ende September auf den Weg nach Paris gemacht, um bereits vor Beginn der Messe eine großangelegte Grundreinigung der Flächen nach Abschluss der Standbauarbeiten zu gewährleisten. Dieser Einsatz wurde dann noch für die gesamte Dauer des Mondial de l’Automobil fortgeführt, wobei über 130 OLYMP-Arbeitskräfte für optimale Bedingungen der repräsentativen Messeauftritte sorgten.

















OLYMP car-detailing GmbH wurde 1998 von Michael Feik und Radoslaw Owsianicki gegründet. Das weltweit tätige Unternehmen hat sich auf die hochwertige Exponat- und Fahrzeugpflege für Messen und Ausstellungen, Presse-Events, Roadshows und Filmproduktionen spezialisiert.

Insbesondere mit seinen hohen Qualitätsstandards und dem umfangreichen Know-how durch eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter wird OLYMP car-detailing selbst höchsten Ansprüchen seiner Auftraggeber gerecht und gilt als Marktführer in diesem personalintensiven Servicesegment.

