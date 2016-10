Buchneuerscheinung zum Thema "Urheberrecht"

Urheberrecht im Schüleralltag ist von zunehmender Bedeutung.

Stefan Dassler "Urheberrecht im Schüleralltag". Persen Verlag. Hamburg, 2016.

(firmenpresse) - Urheber werden und Werke von Urhebern nutzen wird für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler immer attraktiver. Es macht Spaß, Texte zu schreiben, Fotos zu veröffentlichen oder sich an einem Filmprojekt zu beteiligen.



Zielgruppe dieses Arbeitsbuches sind Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler an Haupt- und Realschulen, die sich für die Nutzung von Werken von Urhebern interessieren. Dieses Buch gliedert sich in drei Teile: Grundsätzliches zum Urheberrecht, Werke, Kopien und Schulhomepage und Wiedergabe von Werken. Methodisch werden traditionelle Methoden wie Textarbeit und Diskussion und spielerische Methoden wie Quartett und Domino verwendet.



Das Buch beschäftigt sich mit Grundsätzlichem zum Urheberrecht. Es geht darum, welche einzelnen Werkarten es gibt und wer Urheber ist. Welche Rechte hat ein Urheber? Welche Besonderheiten wie inhaltliche Schranken, Übertragbarkeit, Verwertungsgesellschaften und Rechte Dritter gibt es für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler?



In dem Buch geht es um Werke, Kopien und Schulhomepage. Dabei stehen u.a. Tafelbilder, Arbeitsblätter, Klausuren, fremde Vorlagen, fremde Werke und Inhalte der Schulhomepage im Vordergrund.



Dieses Arbeitsbuch zeichnet sich aus durch:

- allgemein verständliche Formulierungen

- viele praxisnahe und handlungsorientierte Methoden innerhalb der Kapitel

- detaillierte Lehrerhinweise am Anfang jedes Kapitels

- zunehmenden Schwierigkeitsgrad der Aufgaben bei einem Arbeitsblatt

- ausführliche Lösungshilfen zu den Aufgaben

- zahlreiche Medientipps.









