STADA Gesundheitsreport 2016: Schönheit macht zufrieden und Ärzte verlieren an Vertrauen (FOTO)

(ots) -

Der STADA Gesundheitsreport 2016 mit dem Titel "Sprechstunde

Gesundheit: Was sich Körper und Geist zu sagen haben" zeigt, dass bei

vielen Deutschen Geld ganz oben auf der Wunschliste steht - noch vor

Gesundheit. Besonders zufrieden macht aber vor allem Attraktivität.

Ärzte kämpfen mit dem Internet um die Gunst ihrer Patienten. Bei

einer Erkältung gehen viele scheinbar lieber zur Arbeit als zum Arzt.

Außerdem deckt der STADA Wohlfühl-Index auf, dass die Bundesbürger

generell unzufriedener mit dem eigenen Leben sind als noch vor zwei

Jahren.



Wenn es möglich wäre, im Leben etwas zu verändern, wünscht sich

ein Fünftel der Deutschen mehr Geld. Knapp dahinter kommt der Wunsch

nach Gesundheit. Mehr Selbstvertrauen wünschen sich 13 Prozent und

mehr Freizeit nur sechs Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der heute

veröffentlichte "STADA Gesundheitsreport 2016" der "Alles

Gute"-Initiative. Im Zentrum der Umfrage steht das Zusammenspiel von

Körper und Geist. Dabei zeigt der Report erstmalig auf, warum die

Menschen in Deutschland in Gesundheitsfragen so handeln, wie sie

handeln.



Sprechstunde Gesundheit: Was sich Körper und Geist zu sagen haben



Der Report basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativen Studie

des Marktforschungsinstituts Kantar Health im Auftrag der STADA

Arzneimittel AG. Dabei wurden 2.000 Menschen zwischen 18 und 70

Jahren zu verschiedenen Gesundheitsthemen befragt. Dr. med. Johannes

Wimmer, Arzt und Buchautor, sowie Dr. Eva Wlodarek,

Diplom-Psychologin und Autorin, haben die Befragung mitentwickelt und

ausgewertet. Die Studie zieht Querverbindungen von Einstellungen und

Motivation zu Verhaltensweisen sowie von körperlichen Merkmalen zu

subjektiven Empfindungen. Dr. Matthias Wiedenfels,

Vorstandsvorsitzender von STADA, sieht darin einen großen Vorteil:

"Die Ergebnisse unseres Gesundheitsreports sind so besonders



aussagekräftig. Wir erfahren nicht nur, was die Menschen in Sachen

Gesundheit denken und machen, sondern auch warum."



Frauen sind selbstkritischer als Männer



Eine dieser "Warum-Fragen" lautete, weshalb manche Deutsche

zufriedener sind als andere. Obwohl sich zwar viele mehr Geld

wünschen, spielt für die Zufriedenheit vor allem eines eine

entscheidende Rolle: das eigene Aussehen. Fast jeder Zweite, der sich

selbst sehr attraktiv findet, ist auch allgemein mit seinem Leben

sehr zufrieden - der Bundesdurchschnitt liegt hier nur bei zwölf

Prozent. Die subjektiv empfundene Attraktivität ist bei Männern und

Frauen jedoch sehr unterschiedlich: 60 Prozent der Männer sind mit

ihrem Aussehen zufrieden. Obwohl 84 Prozent der weiblichen Befragten

glauben, von Bekannten als attraktiv bezeichnet zu werden, sind nur

47 Prozent mit ihrem eigenen Aussehen zufrieden.



Unzufriedenheit vorprogrammiert



Diese auffällige Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung

bei Frauen ist Diplom-Psychologin Dr. Wlodarek zufolge unter anderem

darauf zurückzuführen, dass Frauen sehr selbstkritisch sind und

Komplimenten oft keinen Glauben schenken. "Stattdessen orientiert man

sich an unerreichbaren Idealen aus den Medien - wobei ausgeblendet

wird, dass es sich hierbei um retuschierte Schönheit handelt", ist

Dr. Wlodarek überzeugt. "Für Frauen hat das Äußere einen hohen

Stellenwert, dadurch ist Unzufriedenheit vorprogrammiert." Das führt

dazu, dass die Hälfte der befragten Frauen ihr Aussehen sogar durch

Schönheitsoperationen verändern würde, wenn diese kostenfrei wären.



Erkältungen sind oft kein Grund zuhause zu bleiben



Neben diesen Einflüssen auf den allgemeinen Wohlfühlfaktor stehen

auch klassischere Gesundheitsthemen im Zentrum des STADA

Gesundheitsreports. Ein Ergebnis zeigte beispielsweise: Nur etwa die

Hälfte der Deutschen sucht bei akuten gesundheitlichen Beschwerden

zuerst einen Arzt auf. Nachdem der Mediziner eine Diagnose gestellt

hat, holen sich noch zwei von drei Bürgern eine Zweitmeinung ein. Als

besonders beliebte Informationsquelle hat sich das Internet

herausgestellt. 41 Prozent der Republik holen sich nach der Diagnose

weitere Informationen im Netz. Besonders jüngere Menschen zwischen 18

und 29 Jahren vermeiden den Arztbesuch, nur 36 Prozent von ihnen

suchen bei körperlichen Beschwerden zuerst einen Arzt auf. 15 Prozent

der Jüngeren denken, der Arzt könne ihnen ohnehin nicht helfen. Nur

26 Prozent sagen: "Ich vertraue meinem Arzt".



Erkältung? Ab zur Arbeit



Dr. Wimmer sieht diese Entwicklung mit Sorge: "Ärzte nehmen sich

zwangsweise häufig zu wenig Zeit für ihre Patienten. Diese fühlen

sich nicht genug wertgeschätzt und zweifeln die Diagnosen und

Empfehlungen an. Wenn das so weitergeht, wird das Vertrauen in Ärzte

in Zukunft noch weiter sinken." Einen Unterschied zwischen Jung und

Alt gibt es nicht nur bei dem Vertrauen in Ärzte, sondern auch bei

der Anfälligkeit für Erkältungen. Über 80 Prozent der jungen Menschen

leiden mindestens ein- bis zweimal jährlich darunter, jedoch nur die

Hälfte der 60- bis 70-Jährigen. Von allen Arbeitnehmern gehen 82

Prozent trotz Erkältung zur Arbeit. Die Gründe dafür sind vielfältig:

Knapp die Hälfte möchte die Kollegen nicht im Stich lassen, ein

Fünftel hat Angst vor der Reaktion des Chefs und 13 Prozent halten

sich für unverzichtbar.



STADA Wohlfühl-Index: Zufriedenheit ist gesunken



Außerdem auffällig: Der Wohlfühl-Index der STADA "Alles

Gute"-Initiative zeigt, dass die Zufriedenheit in der Bevölkerung in

den vergangenen zwei Jahren stark gesunken ist. Waren 2014 noch 85

Prozent der Deutschen mit ihrem täglichen Leben "zufrieden" bis "sehr

zufrieden", fühlen in diesem Jahr nur noch 73 Prozent so. Besonders

bei jüngeren Menschen unter 30, Frauen, Singles und Menschen in

wirtschaftlich schwächeren Regionen ist die Zufriedenheit gesunken.



"Alles Gute" - Eine Initiative von STADA



Die im Herbst 2014 gegründete "Alles Gute"-Initiative von STADA

unterstützt Menschen dabei, im Alltag fit und gesund zu bleiben

beziehungsweise zu werden. STADA will ein Bewusstsein dafür schaffen,

dass Menschen verantwortungsvoll mit dem höchsten Gut "Gesundheit"

umgehen müssen, um den täglichen Aufgaben gewachsen zu sein.

Schließlich hat die Gesundheit auch großen Einfluss auf das

allgemeine Wohlbefinden. Im Zentrum der Initiative steht der

jährliche STADA Gesundheitsreport. 2014 behandelte der Report die

Wünsche, Einstellungen und Verhaltensweisen der Deutschen in

Gesundheitsthemen, 2015 wurde das Gesundheitswissen der Deutschen

untersucht. Der Gesundheitsreport 2016 trägt den Titel "Sprechstunde

Gesundheit: Was sich Körper und Geist zu sagen haben." Dabei wird die

Initiative von hochkarätigen Experten aus Medizin, Wissenschaft,

Sport und Lifestyle-Bereichen unterstützt. Aktuelle Informationen zur

Initiative und laufenden Projekten sind unter www.stada.de/initiative

zu finden.



Über die STADA Arzneimittel AG



Die STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit

Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine

Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei

zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist

Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist

weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern

vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in

Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie. Im

Geschäftsjahr 2015 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 2.115,1

Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) von 389,4 Millionen Euro und einen

bereinigten Konzerngewinn von 165,8 Millionen Euro. Zum 31. Dezember

2015 beschäftigte STADA weltweit 10.532 Mitarbeiter.







