Winkelmeier-Becker: Stalking endlich angemessen ahnden

(ots) - Union stärkt Opferschutz



Am heutigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag in erster

Lesung das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellung.

Hierzu erklärt die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker:



"Die heute eingebrachte Reform ist längst überfällig. Dass ein

Stalking-Opfer bislang erst sein ganzes Leben umkrempeln muss, bevor

der Staat effektiv gegen den Täter vorgeht - diese Handhabung ist aus

Sicht der Opfer zynisch.



Künftig hängt die Strafbarkeit nicht vom Verhalten des Opfers ab,

sondern von der Nachstellung an sich. Damit stärken wir deutlich die

Rechte des Stalking-Opfers und ahnden das Verhalten des Täters

angemessen. Dazu wandeln wir den Straftatbestand von einem

Erfolgsdelikt in ein potentielles Gefährdungsdelikt um.



Damit setzen wir als Union unsere zentrale Forderung aus dem

Koalitionsvertrag für eine Absenkung der Hürden bei der Verurteilung

von Stalkern durch. Gerne hätten wir diesen Schritt schon früher

getan. Aus dem Hause Maas kam aber keine Initiative für mehr

Opferschutz. Erst die Länder Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern

und Sachsen mussten über den Bundesrat aktiv werden. Wir erwarten

jetzt ein zügiges parlamentarisches Verfahren, um die Besserstellung

der Opfer von Nachstellung nicht noch länger aufzuschieben."







