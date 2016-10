Auszubildende enthüllen Skulptur "Hand in Hand"

Aktion Respekt! jetzt auch bei KS Gleitlager

(PresseBox) - Azubis der KS Gleitlager GmbH in St. Leon-Rot enthüllten kürzlich eine selbst angefertigte Skulptur, die jetzt im Haupteingang des Unternehmens steht. Sie trägt den Titel ?Hand in Hand? und zeigt Hände aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Farben. Im Zusammenhang mit der Initiative ?Respekt!?, an der sich KS Gleitlager beteiligt, soll der Kunstgegenstand die menschliche Vielfalt versinnbildlichen.

Zeitgleich wurde am Werkseingang eine Plakette mit dem ?Respekt!?- Logo angebracht. Mit einer gemeinschaftlichen Aktion an ihren deutschen Standorten unterstützt Rheinmetall Automotive die seit 2010 bestehende Initiative ?Respekt!?. Letztere setzt sich ein gegen Rassismus und Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Initiiert wurde das kreative Projekt durch den Betriebsrat sowie die Personal- und Werksleitung. Bei der Gestaltung hatten die Auszubildenden freie Hand. Es entstand schließlich eine Platte als Fundament, worauf ineinander greifende Hände mit dem Wort ?Respekt? montiert sind.

Maximilian Ritz, Auszubildender zum Industriemechaniker, erklärt dazu: ?Respekt braucht ein starkes Fundament, deshalb nutzten wir zwei Platten, die in einander greifen und eine starke Verbindung symbolisieren. Wir haben die dargestellten Hände in verschiedenen Farben eloxieren lassen, um die Vielfalt und Verschiedenheit darzustellen, die uns im Alltag und jeden Tag bei der Arbeit begegnen. Zudem sieht man an der Skulptur, dass nicht alles immer geradlinig sein muss, um zusammen zu passen. Der Zusammenhalt der verschiedenen Hände bilden das Gerüst für unseren Respekt.?

Das Produktionsprogramm in St. Leon-Rot umfasst mehr als 3.000 aktive Artikel. Das metallische Portfolio wird gebildet aus Lagerschalen, Buchsen und Anlaufscheiben aus Aluminium, Bronze und Messing in Massiv- und Stahlverbundausführung.







