Die Anatomie des Krieges: Episodenfilm "Thank You For Bombing" ab 28. Oktober im Handel

(ots) - Der mehrfach international ausgezeichnete

Episodenfilm "Thank You For Bombing" der Regisseurin Barbara Eder ist

mehr als ein Drama über den Krieg in Afghanistan. Der Alltag dreier

Kriegsreporter steht für den Wahnsinn ihrer Arbeit und zeichnet ein

schonungsloses Bild der Kriegsrealität jenseits von Kameras und

Satellitentelefonen - irgendwo zwischen Bombenalarm, Sockenwaschen

und Bachblütentherapie. Ab 28. Oktober ist der Film auf DVD, Blu-ray

und als Video-on-Demand erhältlich, produziert von Lotus Film und

veröffentlicht von der RC Release Company.



Korrespondenten im Spannungsfeld von Risiko und Realität, zwischen

den Fronten und täglich in Lebensgefahr: Seit der Inszenierung und

Instrumentalisierung der Kriegsberichterstattung im "Desert Storm" in

den 90er Jahren ist die mediale Aufbereitung kriegerischer

Auseinandersetzungen nicht mehr nur Dokumentation des Schreckens,

sondern auch Teil des Entertainments. Dabei setzen die Kriegsreporter

immer wieder ihr Leben aufs Spiel - und lassen es oft genug auf dem

Schlachtfeld. Drei Schicksale stehen in "Thank You For Bombing"

stellvertretend für die vielen Korrespondenten, die für eine gute

Story Leib, Leben und Seele riskieren.



Die RC Release Company hat bereits in Vergangenheit ausgewählte

Werke zum Thema Krieg und Gewalt auf DVD, Blu-ray und als VoD

veröffentlicht, beispielsweise die Dokus "Camp 14 - Total Control

Zone" oder "Drone - This is no Game". Insgesamt umfasst das

vielfältige Portfolio des Unternehmens zahlreiche anspruchsvolle

Reportagen und Dokumentationen. Eine Übersicht bietet die Website

www.release-company.de.



Die komplette digitale Pressemappe steht zur Verfügung unter:

http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles



Rezensions- und Verlosungsexemplare sind auf Anfrage erhältlich

bei: presse(at)wdr-mediagroup.com









