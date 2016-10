AmdoSoft/b4 schützt Managed Services von BTC Heidenau

Das IT-Systemhaus BTC Heidenau setzt zur Absicherung seines Managed Services Portfolios auf die Software von AmdoSoft Systems aus München. Die Technologie rund um b4 („before“) überzeugte die Spezialisten für EDV- und Netzwerktechnik aus der Nähe von Dresden in puncto Monitoring der Wartungsaufgaben, Automatisierung von Regeln zur Wiederinstallation und Reporting-Möglichkeiten. Die Investition in das AmdoSoft Paket bringt für BTC eine höhere Verfügbarkeit und Sicherheit ihrer IT-Dienstleistungen.



BTC & b4

(firmenpresse) - Ausgewählte Geschäftskunden von BTC Heidenau e.K. werden als erste in den Genuss der mit AmdoSoft/b4 abgesicherten Managed Services kommen. Zum Start der Geschäftsbeziehung mit dem Münchner Technologie-Anbieter hat BTC-Geschäftsführer Marko Fritzsche ein Software- und Dienstleistungs-Paket ausgewählt, das es ihm erlaubt, den komplexen Funktionsumfang von b4 kennen zu lernen. AmdoSoft hat sein Produkt an die Bedürfnisse des kleinen IT-Systemhauses innerhalb kurzer Zeit angepasst und vor Ort in Heidenau bei Dresden implementiert. Weitere Ausbauschritte zwischen den beiden Firmen sind bereits in Planung.



Sicherheit für Kunden in sensitiven Geschäftsfeldern



Mit der Technologie von AmdoSoft/b4 gelingt es, Geschäftsprozesse transparent und steuerbar zu machen und die Wartung aller Plattformen, Ressourcen, Dienste und Anwendungen via IT-Automation zu vereinfachen. Gerade für die Bedienung von Kunden der BTC, die im Medizinumfeld angesiedelt sind, bringt der Einsatz von b4 einen wesentlichen Mehrwert. In diesem Sektor sind die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit besonders hoch. BTC kann dank der Absicherungsfunktionen von b4 die IT-Systeme mit dem sensitiven Datenmaterial hochverfügbar halten.



Vorteile im IT-Alltag liegen auf der Hand



Von den ersten Gesprächen an hatte Marko Fritzsche ein gutes Gefühl. Die Implementierung nur wenige Monate nach der Kontaktanbahnung liefert nun überzeugende Argumente und unwiderlegbare Beweise für die Vorteile von b4.

Auf eine kurze, griffige Formel gebracht: b4 erleichtert den Mitarbeitern der BTC Heidenau das Leben als Dienstleister und beschert ihren Kunden niedrige Ausfallzeiten. „Schließlich haben Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit unserer Services einen hohen Fokus in der täglichen Arbeit,“ erläutert Marko Fritzsche. „Wir haben in b4 viel mehr als ein Monitoring-Werkzeug: Es setzt selbsttätig den Betrieb gestörter IT-Komponenten wieder in Gang und erstellt eine Palette von Berichten als Beleg unserer Managed Services. Und in der Folge reduziert sich der Anteil an Routinearbeiten in unserem kleinen Team.“





b4 - Allround-Talent für IT-Administration



AmdoSoft/b4 schützt die Geschäftsprozesse vor Ausfallzeiten, Leistungsproblemen, menschlichem Versagen und Sicherheitsbedrohungen. Die Technologie ist in kleinen wie mittleren Unternehmen (IT-Dienstleister wie Endkunden) flexibel anpassbar und ermöglicht eine umfassende, proaktive und präventive Wartung der IT.







AmdoSoft wurde im Jahr 1998 gegründet und ist ein Experte für die IT-Automation mit Fokus auf die Absicherung von kritischen Geschäftsprozessen, die heutzutage für Unternehmen wie auch Behörden ausschlaggebend sind.

AmdoSoft Kunden sind große IT-Dienstleister sowie mittelständische Unternehmen und Behörden in verschiedenen Branchen. Das Produkt „b4“ ist eine ausgereifte, hochmoderne Technologie mit umfassenden Business-Service-Management (BSM) Anwendungsmöglichkeiten. AmdoSoft nutzt sein Expertenwissen und tief greifendes Know-how, um unternehmensspezifische Lösungen zusammen zu stellen, zu entwickeln und erfolgreich liefern. Partner und Kunden können sich bei einer Zusammenarbeit mit dem AmdoSoft-Team auf hervorragenden Support in allen Aspekten verlassen.



