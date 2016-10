Mit eigener shop Domain ragt jeder Onlineshop heraus

Webhosting bei DM Solutions

(firmenpresse) - Es ist ein Traumszenario für jeden Onlineshop-Betreiber: Der eigene Onlineshop sticht aus der Shopmasse heraus und zieht die Besucher magisch an. Diese Wirkung könnte mit einer eigenen shop Domain erreicht werden. Günstige shop Domains finden Interessierte schnell und einfach bei dem Webhosting Anbieter DM Solutions.

Was ist das Ziel einer Domain? Eine eigene Domain ist etwas Besonderes und Individuelles. Insbesondere wenn Dienstleistungen oder Produkte im Internet angeboten werden, kann die Domain ein entscheidender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg einer Webpräsenz sein. Dies ist auch der Grund wieso jeder Shopbetreiber viel Mühe und Zeit in die Suche nach einer optimalen Domain für den eigenen Webshop investiert.

Neben dem eigentlichen Domainnamen ist auch die Domainendung von Bedeutung. Diese zeigt den Besuchern direkt in welcher Sprache die Webseite voraussichtlich betrieben wird oder seit der Einführung der neuen Domainendungen auch, welche Inhalte genau auf der Webpräsenz zu finden sein werden. Auf kaum eine neue Domainendung trifft dies eher zu als auf die .shop Domain. Die shop Domain zeigt ohne Umschweife, dass sich hinter einem Domainnamen ein eCommerce Angebot versteckt. So bleiben mit Domain wie blumen.shop keine Fragen offen, was den Besucher hier erwarten wird. Fast noch entscheidender ist der Vorteil, dass mit einer eigenen shop Domain endlich deutlich kürzere Domainnamen gewählt werden können. Wortkombinationen wie blumen-shop.com entfallen und führen zu kürzeren und einprägsameren Domainnamen. Dies ist nicht nur wegen des Platzmangels auf Visitenkarten relevant. Besucher, die eine shop Domain beispielsweise unterwegs sehen, werden sich eine solche kurze Domain merken und auch korrekt in einen Browser eingeben können. Je länger eine Domain ist, desto größer ist die Gefahr, dass Interessenten durch Tippfehler den gesuchten Shop nicht finden oder gar bei der Konkurrenz landen.

Wer auf der Suche nach seiner eigenen shop Domain ist, wird bei dem Webhosting Anbieter DM Solutions sicher fündig. Mit dem bereitgestellten Domain Check können die gewünschten Varianten direkt überprüft werden, sodass die Entscheidung für die optimale shop Domain schnell gefällt ist. Wer gleich mit dem neuen Webshop starten möchte, findet bei DM Solutions auch gleich das passende Shop Hosting Angebot zur Domain.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.dmsolutions.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DM Solutions e.K.

PresseKontakt / Agentur:

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

info(at)dmsolutions.de

06181 - 5023010

https://www.dmsolutions.de



Datum: 20.10.2016 - 15:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1414922

Anzahl Zeichen: 2577

Kontakt-Informationen:

Firma: DM Solutions e.K.

Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic

Stadt: Hanau

Telefon: 06181 - 5023010





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung