Spirent und Huawei testen erfolgreich 7,2-Terabit Netzwerk-Karte

Hohe Performance bei geringer Verzögerung

(firmenpresse) - Spirent Communications, Spezialist für Testausrüstungen für Carrier-, Zugangs-, WiFi- und Datacenter-Netzwerke, hat gemeinsam mit Huawei die neue Netzwerkkarte des Herstellers für Rechenzentrums-Switche getestet. Die Karte ermöglicht Übertragungsraten von 7,2 Terabit pro Sekunde in Rechenzentren.



Die Huawei CloudEngine 12800-Switch-Familie besteht aus hochperformanten Core-Switches für Rechenzentren und unterstützt die neuen Netzwerkkarten mit der höchsten verfügbaren Dichte am Markt. Dies erlaubt die Steigerung der Übertragungsraten von Netzverbindungen innerhalb von Rechenzentren von 10G/40G auf 100G bei gleichzeitiger Sicherung der Qualität der Netzwerk-Services.



Der Test nutzte das Spirent TestCenter mit dX2 8-Port 100G Schnittstellenmodulen, die in der Lage sind, Rechenzentrumsarchitekturen und Router der nächsten Generation zu testen. Durch die Generierung von 100G-Übertragungslasten mit variablen Frame-Größen einschließlich Paketverlusten, Latenzen, Jitter und Error-Codes konnte die Leistung der Karte erfolgreich gemessen werden. Der Test ergab eine fehlerfreie Weiterleitung der Daten bei einer 100-prozentigen Auslastung der Kapazität sowie eine geringe Latenz von weniger als 2 Mikrosekunden.



Die Nachfrage nach Netzwerk-Kapazität steigt zunehmend. Um die Anforderungen der Netzwerkhersteller bei der Entwicklung entsprechender Produkte zu unterstützen, hat Spirent das erste QSFP28-basierte Quint-Speed-Testmodul für das Spirent TestCenter entwickelt. Es unterstützt Service-Provider und Rechenzentrumsbetreiber beim Einsatz entsprechender Infrastrukturen mit hoher Dichte und Geschwindigkeit.











Spirent ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Verifikation, die Prüfung, die Analyse und das Testen der Intelligenz von Geräten. Das Unternehmen ermöglicht Herstellern von Netzwerken, verbundenen Geräten oder Kommunikationsservices die Bereitstellung von Lösungen mit hoher Kundenzufriedenheit. Von Provider-Netzwerken über Rechenzentren bis hin zu Mobilkommunikation und Connected-Cars arbeitet Spirent mit führenden Innovatoren, um schneller, besser und sicherer zu kommunizieren und zu kooperieren.



Spirent

