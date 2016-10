Druck-Experte Herbert Tillmann nennt die meistgenutzten Versandverpackungen im Gesundheitswesen

(firmenpresse) - In seinem neuesten Blogbeitrag nennt Herbert Tillmann, Spezialist für Briefhüllen und Versandverpackungen und Inhaber der Druckerei Tillmann Druck GmbH, die meistgenutzten Versandverpackungen im Gesundheitswesen.

Denn, obwohl das digitale Zeitalter auch im Gesundheitswesen Einzug gehalten hat (Stichwort: Elektronische Patientenakte oder Versichertenkarte), so werden nach wie vor sehr viele Dokumente und Informationen auf dem nicht-digitalen Weg transportiert.

Röntgenfilmtaschen

Einer der Klassiker ist Röntgenfilmtasche. Zum Transport und zur Archivierung von Röntgenfilmen werden heute immer noch spezielle Papiertaschen eingesetzt. Diese haben ein Sonderformat speziell für Röntgenfilme und sind aus Natronpapier. Dieses bietet eine besonders hohe Reißfestigkeit und ist deshalb für Einsatzbereiche mit hohen mechanischen Belastungen geeignet. Röntgenfilmtaschen sind standardmäßig weiß, braun oder grün.

CD / DVD-Hüllen

Werden die Röntgenbilder auch digital erstellt und auf CD/DVD kopiert, kommen die CD / DVD-Hüllen ins Spiel. Der Nutzer hat die Wahl zwischen Luftpolstertaschen oder speziellen Verpackungen aus Pappe. Auch hier wird standardmäßig weißes oder braunes Papier genutzt.

Hauspost- oder Pendeltaschen

Innerhalb der Krankenhäuser und Intuitionen werden Dokumente in sogenannten Hauspost- oder Pendeltaschen transportiert. Die Hausposttasche ist meistens mit speziellen Feldern oder Tabellen bedruckt, damit jeder Sachbearbeiter, jeder Arzt oder Mitarbeiter, der den Inhalt sichten und bearbeiten muss, seine Unterschrift abgeben kann. Das Papier für eine Hausposttasche geht von Weiß über Braun, Recycling Grau bis zu farbig wie z.B. Eosin Rot.

Archivtaschen

Sogenannte Archivtaschen sind spezielle Transporttaschen für die Hängeregistratur. Jeder von Ihnen dürfte diese Taschen kennen. Auch diese Taschen haben meistens eine spezielle Bedruckung mit Feldern oder Tabellen. Eine individuelle Bedruckung gemäß Kundenwunsch ist hierbei jederzeit möglich.

Musterbeutel

Eine weitere Tasche, über die Herbert Tillmann in seinem Blog bereits erzählte hat, ist der Musterbeutel. Musterbeutel sind Papiertüten in verschiedenen Größen zum Verschicken von kleinen und größeren Gegenständen. Musterbeutel sind standardmäßig braun oder weiß, genau wie die Faltentaschen.

Musterbeutel werden im medizinischen Bereich beispielsweise zum Versand von Gewebe-, Speichel- oder Haarproben an Labore oder an die Pathologie eingesetzt. Freie Labore bieten beispielsweise einen Service an, bei dem Eltern (meistens Väter) DNA für einen Vaterschaftstest in Form von Speichel oder Haaren in Röhrchen mit Musterbeutel einsenden können.

Damit der wertvolle Inhalt auch bei extremer Beanspruchung geschützt bleibt, werden die Beutel meistens mit einer Papierstärke von 120g/m2 und 140g/m2 produziert. So sind sie dick genug, um auch scharfkantige Inhalte sicher zu transportieren. Wer besonders reißfestes Material wünscht, kann wieder auf Beutel aus Polyethylen-Vliesstoff (bekannt als Tyvek®) zurückgreifen.

Standard-Briefumschläge, Faltentaschen und Versandtaschen

Natürlich kommen auch die Standard-Briefumschläge, Faltentaschen und Versandtaschen in den üblichen DIN-Formaten überall in Krankenhäusern, Arztpraxen und Institutionen des Gesundheitswesens zum Einsatz.

Selbstverständlich kann jede dieser Versandlösungen individuell bedruckt werden.

Die Offsetdruckerei und Lohndruckerei Tillmann Druck GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Briefhüllen und Versandverpackungen. Das erfahrene Team um Herbert Tillmann bietet seinen Kunden nicht nur eine große Auswahl an unterschiedlichen, bedruckbaren Briefumschlägen, Kartontaschen, Versandtaschen, Faltentaschen und Co., sondern auch höchst individuelle und auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Druck- und Versandlösungen für einen nachhaltigen Erfolg bei der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern.

Tillmann Druck GmbH

