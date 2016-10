Interaktiver Gerätefinder von Russell Finex

Russell Finex, weltweit führend in der Feinstsiebtechnik, hat einen neuen innovativen, interaktiven Gerätefinder für die verarbeitende Industrie ins Leben gerufen, die den Nutzern ermöglicht, schnell und einfach die am besten geeignete Separationslösung für ihre spezifische Anwendung identifizieren zu können.

(firmenpresse) - Der Russell Finex Interaktive Gerätefinder führt Verfahrenherstellungs-Experten zu der empfohlenen Siebungs- und/oder Filterlösung die zu ihrem Prozess passt. Russell Finex liefert seit mehr als 80 Jahren Separationslösungen und bietet die breiteste Palette von Produkten auf dem Markt an. Im Ergebnis führt dieses einfach zu benutzende Hilfsprogramm den Nutzer schnell und einfach zu dem richtigen Produkt für die richtige Anwendung.



Das Design des Gerätefinders ist klar und verständlich, um Nutzer zu dem passendsten Angebot von Separationslöungen zu führen. Zu Beginn wird den Nutzern eine dreigeteilte Fabrik präsentiert: Rohstoffverarbeitung, primäre und sekundäre Fertigungsprozesse und End-of-line-Verpackung. Sobald ein Abschnitt ausgewählt wird, stellt die Software verschiedene Prozesse vor und empfiehlt zukünftigen Kunden spezielle Ausrüstung.



Russell Finex‘s neuer interaktiver Finder für Verarbeitungsanlagen ist der erste in der Branche und zielt auf die Aufklärung von Fachleuten in der Herstellung, indem die besten Anwendungen präsentiert werden und die Maschinenwahl und der Anschaffungsprozess potentiell erleichtert werden.



„Bei Russell Finex sind wir bestrebt, die besten Erfahrungen der Kunden zu teilen und Unterstützung zu bieten. Unser neuer interaktiver Online-Gerätefinder wurde entwickelt, um unsere Kunden aufzuklären und Ausrüstung von Russell Finex mit ihren Fertigungsproduktionslinien in Verbindung zu bringen,“ erklärt Richard Kay, Business Development Manager. „Obwohl dieses Tool sehr spezifisch ist, ist es allgemein genug um diversen Geschäftszweigen zu dienen, egal in welcher Branche Sie tätig sind", schließt Kay.



Testen Sie den Interaktiven Gerätefinder und kontaktieren Sie uns für Ihre maßgeschneiderte Siebungs- und Filtrationslösung.





