Einzigartig in Deutschland: Caledonia Putters plant „Putting Performance Center“ in Hirschberg

Große Erlebnis- und Testwelt rund um den wichtigsten Schläger im Bag

Quintic-Fitting-Center und XL-Grün von Brilliant8/Southwest Greens Central Europe

Eröffnung für Anfang 2017 geplant



Hirschberg, Oktober 2016 – Höchste Präzision auf dem Grün – das versprechen die Premiumputter aus dem Hause Caledonia mit Sitz in Hirschberg (Baden-Württemberg). Damit Golfenthusiasten künftig noch mehr über die Kunst des Puttens erfahren und ihren Putt-Stroke nach wissenschaftlichen Verfahren analysieren lassen können, um am Ende auf dem Golfplatz erfolgreicher zu scoren, plant der Entwickler und Hersteller exklusiver Präzisionsputter die Eröffnung einer in dieser Form einzigartigen Putting-Erlebniswelt: das Caledonia Putting Performance Center. Robbie Sowden, Director Marketing und Sales von Caledonia: „Vielen Golfern ist nicht bewusst, dass der Putter der mit Abstand wichtigste Schläger im Bag ist und dass hier bereits kleine Veränderungen in Set-up und Material Großes bewirken können. Diesen Mindset wollen wir mit einem unvergleichlichen Erlebnis- und Testcenter an unserem Firmensitz stärken. Das Caledonia Putting Performance Center soll zur deutschlandweit ersten Anlaufstelle für alle werden, die sich über Putten im Allgemeinen informieren, den unvergleichlichen Touch unserer Spielgeräte erleben oder ihren Caledonia Putter vor Ort fitten lassen möchten.“ Das Indoor-Center erstreckt sich über 250 qm Gesamtfläche mit einem 100 qm großen Grün des weltweiten Marktführers Southwest Greens, neuester Fitting-Technik aus dem Hause Quintic, Video-Analyse und vielem mehr.

(FOTO:CALEDONIA) Die Caledonia Putter Viper, Full Mallet, Vidivici und Lineo

(firmenpresse) - Aktuell befindet sich Caledonia, der als einziger Hersteller im Markt seine Putter mithilfe der einzigartigen „Hosel Insert Technology“ und dem „Face Weighting System“ immer zu 100 Prozent auf Schwung und Physis des Golfers abstimmt, in der Endplanung mit dem Innenarchitekten. Das Gesamtkonzept sieht eine helle und offene Gestaltung der insgesamt 250 qm großen Halle vor. Highlight ist ein großes Kunstgrün von Brilliant8/Southwest Greens Central Europe, auf das auch Golfsuperstars wie Justin Rose, Sergio García oder Jim Furyk vertrauen. Besucher, die einen Putter aus dem Haus Caledonia erwerben möchten, können vor Ort erfahren, welche Spezifikationen zu ihrem Schwung passen. Robbie Sowden: „Wir arbeiten dafür mit dem Quintic-System, das weltweit führend ist und in Deutschland bislang nur bei uns und wenigen weiteren Stellen genutzt wird.“



Putting-Erlebniswelt für alle

Doch das neue Caledonia Putting Performance Center versteht sich nicht nur als Fitting-Center für hauseigene Putter. Robbie Sowden: „Wir wollen die erste Adresse für alle sein, die sich besonders für die Themen Putten und Fitten interessieren, noch mehr zu der Physik erfahren oder unsere Putting-Erlebniswelt einmal hautnah erleben möchten.“



Statement im Golfmarkt

Caledonia Putters gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Präzisionsputtern „made in Germany”. Getreu dem Motto „Qualität neu definiert” stellt das Unternehmen seit 2012 aus erlesenen Rohmaterialien und in akribischer Präzisionsarbeit High-Performance-Putter her, die sich dank der einzigartigen „Hosel Insert Technology” maximal an die individuellen Bedürfnisse und den Schwung ihrer Spieler anpassen lassen. Mit dem neuen Putting Performance Center will das Unternehmen seine Stellung als Qualitätsführer weiter ausbauen und Golfern ein Putting-Erlebnis der Extraklasse bieten. Die Eröffnung des Centers ist für Anfang 2017 geplant.



Mehr Informationen über das gesamte Produktportfolio sind auf der Website www.caledonia-golf.com oder auf Facebook erhältlich.





Über Caledonia Putters:

Caledonia Putters mit Sitz in Hirschberg (Baden-Württemberg) gehört zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Präzisionsputtern „made in Germany”. Getreu dem Motto „Qualität neu definiert” stellt das Unternehmen seit 2012 aus erlesenen Rohmaterialien und in akribischer Präzisionsarbeit High-Performance-Putter her, die sich dank der einzigartigen „Hosel Insert Technology” maximal auf die individuellen Bedürfnisse und den Schwung ihrer Spieler anpassen lassen – und somit zu Spielgeräten der Extraklasse werden. Bei der Entwicklung seiner Putter profitiert Caledonia vom jahrzehntelangen Know-how, das die Muttergesellschaft CPM Precision GmbH bei der Fertigung von Medizintechnikprodukten für die Dentalimplantologie gewonnen hat. Mit Viper, Vidivici, Lineo, Big Eye und Full Mallet hat Caledonia derzeit fünf Modelle im Markt, die sich an den Formen klassischer Putter – Blade oder Mallet – orientieren, aber zukunftsweisende Technologie, maximales Fitting-Potenzial und unverwechselbares Design vereinen. Tourspieler wie Marcel Schneider, Bernd Ritthammer, Sebastian Heisele oder Philipp Mejow vertrauen nicht zuletzt deshalb auf die Putter aus Hirschberg. Geschäftsführer von Caledonia (CPM Precision GmbH) ist Claus-Peter Maier, verantwortlicher Director Marketing & Sales von Caledonia Robbie Sowden.

Kommentare zur Pressemitteilung