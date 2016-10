Herman Miller stellt neuen Aeron Stuhl vor

(ots) - Der weltweite

Design-Hersteller Herman Miller, Inc. (NASDAQ: MLHR) hat heute einen

neuen Aeron Stuhl enthüllt. Der originale Aeron wurde 1994 erstmalig

vorgestellt, und er war revolutionär anders als jeder andere bisher

gesehene Stuhl. Anstelle eines gepolsterten Throns strippten Designer

Bill Stumpf und Don Chadwick Schaumstoff und Textilien weg, um eine

echte Sitzmaschine zu schaffen. Durch die Vereinheitlichung von

menschenzentriertem Design und Herman Millers führender Rolle in

innovativer Technologie und Materialien wurde der Aeron schnell zum

meistverkauften Performance-Stuhl aller Zeiten, und besitzt höchsten

Wiedererkennungswert-der über 7 Millionen in 134 Ländern verkaufte

Stuhl ist nicht nur ein wichtiges Werkzeug für Benutzer rund um den

Globus, sondern nimmt mit Recht seinen besonderen Platz in der

populären Kultur ein.



Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161017/429321



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151117/288476LOGO



Herman Millers neuer Aeron behält die unverwechselbare Silhouette

der Design-Ikone bei, wobei aber jede Komponente des Designs

aktualisiert wurde, um die Messlatte für leistungsstarke Sitzmöbel

weiter anzuheben. Mit Input des ursprünglichen Co-Designers Don

Chadwick und einem engagierten Team von Wissenschaftlern,

Ingenieuren, Materialspezialisten und Forschern, die über zwei Jahre

an dem Projekt gearbeitet haben, verbesserte Herman Miller den Stuhl

nach den neuesten Erkenntnissen in Anthropometrie und Ergonomie und

zwei Jahrzehnten an Fortschritt bei Materialien, Herstellung und

Technologie. Das Ergebnis ist unverkennbar ein Aeron, aber mit

stärkeren und intelligenteren Materialien, besseren

Einstellmöglichkeiten, intuitiver Bedienung, verbesserter

Durchlüftung und Sinn für gesundheitsbewusstes, komfortableres

Sitzen.



Aeron bietet ein nun vollständig neues Sitzgefühl-mit einem



überarbeiteten Kippmechanismus, regulierbarer PostureFit

SL-Unterstützung der Wirbelsäule und der bahnbrechenden, nach Zonen

eingeteilten 8Z Pellicle-Federung, die alle zusammen für größeren

Komfort sorgen. Der Stuhl bietet Unterstützung für das gesamte

Spektrum jeder nur denkbaren individuellen Aktivität oder Position,

die man im Sitzen einnehmen kann-von intensiver, fokussiert

aufrechter Körperhaltung bis zum entspannten, kontemplativen

Zurücklehnen. Für Unternehmen ist Aeron dank seines

Cross-Performance-Designs interessant, das zu einer breiten Palette

von Aufstellungen im Arbeitsbereich passt. Der neue Aeron leistet

mehr als jemals zuvor-damit eine neue Generation von Benutzern und

Organisationen ihm dies gleichtun kann.



Mit der Einführung des neuen Aeron stärkt Herman Miller die

weltweite Führungsrolle des Unternehmens für Innovation am

Arbeitsplatz und leistungsstarke Sitzmöbel. Der neue Aeron wird

sowohl für kommerzielle als auch private Nutzer in allen Märkten

erhältlich sein, in denen Herman Miller-Produkte verkauft werden. Den

neuen Stuhl gibt es ab jetzt in Nordamerika, Lateinamerika, Mexiko,

dem Nahen Osten und Afrika, ab Januar 2017 im Vereinigten Königreich

und Europa, und ab Februar 2017 in Asien.



Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.hermanmiller.de/aeron-remastered







