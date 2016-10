Neue Perspektiven durch die feste Fehmarnbelt-Querung / Das Königreich Dänemark zu Gast beim 33. Deutschen Logistik-Kongress (FOTO)

S.K.H. Joachim Prinz zu Dänemark und Hans Christian Schmidt, der

dänische Minister für Transport und Bau, waren gemeinsam mit

Repräsentanten der dänischen Botschaft Gäste am ersten Tag des 33.

Deutschen Logistik-Kongresses, der vom 19. bis 21. Oktober in Berlin

stattfindet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Den Wandel

gestalten".



Wichtige Themen des dänisch-deutschen Dialogs: die bilateralen

Wirtschaftsbeziehungen und die geplante feste Fehmarnbelt-Querung.

Dänemark ist Treiber dieses Projektes, das durch eine

Tunnelverbindung via Fehmarn auf deutscher und Lolland auf dänischer

Seite einen neuen Wirtschaftsraum mit rund 9 Millionen Menschen

schaffen wird - von Hamburg und Lübeck über Kopenhagen bis hin zum

südschwedischen Malmö. Auf dänischer Seite sind die Planungen und

Genehmigungsverfahren bereits weit fortgeschritten, auf deutscher

Seite gibt es Verzögerungen hinsichtlich der Anbindung des Tunnels an

die Bahn- und Straßeninfrastruktur.



"Es dauert zwar noch eine Reihe von Jahren, bis der Tunnel

eröffnet werden wird, aber wir schaffen damit eine zukunftsfähige

Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark, von der viele künftige

Generationen profitieren werden", so Minister Hans Christian Schmidt

in seiner Rede in der Eröffnungsveranstaltung des Kongresses. Er

rechnet damit, dass Ende 2017 die Baugenehmigung für das Großprojekt

erteilt wird.



S.K.H. Joachim Prinz zu Dänemark war Ehrengast der Gala am Abend

des ersten Kongresstages. Auf der Veranstaltung sprach der Prinz über

das Thema Infrastruktur. "In der modernen Gesellschaft", so Prinz

Joachim, "ist die Infrastruktur der Lebensnerv. Ein kontinuierlicher

Ausbau ist wichtig für uns alle und bringt uns voran. Infrastruktur

ist eine Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit." Im Gespräch mit dem

Vorsitzenden der BVL-Geschäftsführung, Prof. Thomas Wimmer, ging er



auch auf die Rolle von Monarchien in einer Zeit des Wandels ein. Die

Schnelllebigkeit der Moderne könne zu einer Entwurzelung führen,

sagte Prinz Joachim und fuhr fort: "Monarchien bieten Identität über

Generationen und symbolisieren die Wurzeln. So wird Monarchie zur

Konstante."







