Nicole Renneberg gibt Tipps für Gesundheit, Glück und weniger Stress

(firmenpresse) - Aufatmen, durchatmen, ein wenig frei und unbeschwert sein, die Seele baumeln lassen, sich spüren, die kleinen Momente des Lebens genießen, für Augenblicke, Minuten oder Stunden die Anforderungen des Alltags ausblenden, sich selbst etwas Gutes tun: Das wünschen sich die meisten von uns, aber oftmals sehen wir vor lauter Hektik und Stress den "Wald vor lauter Bäumen" nicht mehr. Die "Gesundheitslounge" von und mit Nicole Renneberg bietet ausgewählte Tipps und Informationen rund um alles, was unser Leben in der heutigen Zeit lebenswerter, erfüllter und vor allem stressfreier machen kann.



Nicole Renneberg moderiert die immer bekannter werdende Sendung "Gesundheitslounge". Das Online-Magazin der Gesundheitslounge- www.gesundheitslounge.de - ist ihr "Herzprojekt", wie sie selbst sagt. Hier geben sie, ihr Team und zahlreiche Experten regelmäßig in vielen Sendungen, kurzen Filmtipps und Artikeln rund um das Thema der ganzheitlichen Gesundheit Informationen, Inspirationen und Anleitungen für ein gesundes, glückliches und entspanntes Leben. Zudem veröffentlicht Nicole Renneberg in ihrer Rubrik "Glückstipps to go" ganz persönliche Anleitungen für ein gesundes & glückliches Leben. Die Inspirationen für ihre Glückstipps holt sie sich dabei auf ihren eigenen Auszeit-Reisen, so auch letzthin bei einem Treffen mit dem Burnout-Coach Jan Dunkel auf 1.500 m Höhe mitten in den Bergen, bei dem der Glückstipp "Zen des Lauschens" entstanden ist.

http://www.gesundheitslounge.de/gesundheitstipps/glueckstipps-to-go



Nicole Renneberg, nicht nur Moderatorin, Journalistin und Filmemacherin, sondern auch Ehefrau und Mutter zweier Kinder (9 und 11 Jahre alt): "Die kleinen ?Glücks- und Gesundheitstipps to go' zeige ich Ihnen per Film direkt aus meinem Alltag von zu Hause aus, von unterwegs oder auch mitten beim Dreh. Denn die Gesundheitslounge ist mein ?Herzprojekt' und so steckt auch eine persönliche Geschichte hinter meiner "Gesundheitslounge", dem Online-Magazin für Gesundheit, Glück und weniger Stress. Durch einen schweren Autounfall und eine spätere Burnout-Erkrankung habe ich zweimal wieder zurück ins Leben finden müssen - und habe erlebt, was es heißt, wenn von einem Moment zum nächsten nichts mehr geht. Die Kraft für mein neues Leben habe ich durch die Behandlungen der ganzheitlichen Medizin, die Naturheilkunde, aber auch durch das Lernen der Achtsamkeit auf mich selbst und meine eigene Familie erhalten. Dieses Wissen und meine eigenen Erfahrungen möchte ich gerne an so viele Menschen wie nur möglich weitergeben."





Die Gesundheitslounge: Das neue, vielseitige Online-Magazin für Gesundheit, Glück und weniger Stress



Aber muss man wirklich immer erst schwere Zeiten durchleben, um neue Kräfte zu sammeln und zu sich selbst zu finden? Nein! Prävention ist natürlich immer besser als Intervention. Deshalb möchte Nicole Renneberg anderen dabei helfen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen: "Das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug in unserer schnelllebigen Zeit der ständigen Verfügbarkeit wächst bei vielen Menschen. Und das sogar besonders in der Freizeit und im Urlaub. Deshalb haben wir gerade ein neues Format auf der Gesundheitslounge für Auszeit-Reisen, die sog. "Happy & Slow Reisen" initiiert, in dem ich persönlich außergewöhnliche Reiseziele, Orte und Hotels zur Entschleunigung vorstelle. Hier geht es mir ganz um die Möglichkeiten einer persönlichen Auszeit vom Alltag und vor allem um eine andere Art des Reisens: Natur, Ruhe, Kraft tanken, ganzheitliche Angebote und Digital Detox stehen im Mittelpunkt. Auf meiner letzten Tour habe ich spannende Menschen getroffen, die ganz mutig ihren Lebenstraum verwirklicht haben, um ihr Glück zu finden."



Das Online-Magazin Gesundheitslounge ist ein Projekt, das von Menschen für Menschen gemacht wird. Der interessierte Besucher ist eingeladen, sich zu informieren und inspirieren zu lassen, selbst Themenvorschläge einzubringen oder auch mit den Mitgliedern des Experten-Rates in direkten Kontakt zu treten. Gerne verfilmen wir auch Ihre "Mut-mach-Geschichte" oder Vorschläge für "Auszeiten" im Alltag. Weitere Informationen sind unter www.gesundheitslounge.de zu finden.







Über die Gesundheitslounge Berlin



Seit 1999 sind Nicole und Arndt Renneberg im Film- und Mediengeschäft tätig und möchten mit ihren Filmen Menschen bewegen und zu einem gesünderen Leben verhelfen. Die Gesundheitslounge Berlin, ein Projekt der brainworkers & more GmbH, will die Aufklärung im Bereich der Prävention und ein ganzheitliches Verständnis in der Entstehung von Krankheiten fördern.



Die Komplementärmedizin bekommt in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Neben der traditionellen Schulmedizin hat sie viele neue Ansätze der Prävention bis hin zu Diagnoseverfahren und neue Therapien hervorgebracht. Die Gesundheitslounge möchte Menschen sensibilisieren, auch sanfte Heilmethoden anzuwenden. Die Sendungen stellen Gesundheitsexperten eine Plattform zur Verfügung, ein Thema besser in der Öffentlichkeit zu verbreiten und ein neues Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. So berichtet die Gesundheitslounge u.a. über Themen der Prävention, neue Behandlungswege, Entstehung von Krankheiten, Diagnoseverfahren bis hin zu Ernährung, Fitness und Entspannung.



Zusätzlich zur Gesundheitslounge haben Nicole und Arndt Renneberg mit der Agentur AltaMediNet GmbH das Aufklärungsportal für Komplementärmedizin und Ganzheitliche Lebensweise, www.naturheilmagazin.de, weiter ausgebaut. Das Experten-betreute Portal stellt in mehr als 2.500 Fachtexten, zusätzlich unterstützt durch das Medium Film, hochwertige Informationen zur Komplementärmedizin bereit. Die Besucher des Portals sind Menschen mit einer starken Affinität zur Naturheilkunde und zum alternativen Leben in der Altersspanne von jungen Familien bis zum Best Ager. Aktuell hat das Portal monatlich über 100.000 Besucher.



