BND-Gesetz: Internationale Geheimdienstkooperation muss unabhängig und wirksam kontrolliert werden

(ots) - Anlässlich der morgigen Verabschiedung des

Gesetzespaketes zur Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes

(BND) und der Reform des Parlamentarischen Kontrollgremiums durch den

Bundestag empfiehlt das Deutsche Institut für Menschenrechte, eine

wirksame Kontrolle von Kooperationen deutscher Nachrichtendienste mit

ausländischen Partnern sicherzustellen.



Mit der Neufassung des BND-Gesetzes werden auch Rechtsgrundlagen

für internationale Kooperationen geschaffen. Diese können in

gemeinsamen Überwachungsprogrammen von BND und ausländischen

Partnerdiensten sowie in internationalen Geheimdienst-Datenbanken

bestehen. Eine wirksame Kontrolle solcher Kooperationen ist mit dem

heute verabschiedeten Gesetz nicht gewährleistet.



Das neue "Unabhängige Gremium" zur Aufsicht über der

BND-Auslandsaufklärung kann danach stichprobenartig prüfen, ob durch

Partnerdienste eventuell widerrechtlich ausgespähte Ziele bei

Überwachungskooperationen zuverlässig ausgefiltert werden. Ihm fehlen

jedoch die Befugnisse und Ressourcen für eine wirksame Kontrolle.

Dies gilt auch für die Bundesdatenschutzbeauftragte. Schon länger

klagt sie über Personalmangel, und ihre Befugnis zur Überprüfung

internationaler Kooperationen ist durch die "Staatswohlklausel" des

Bundesdatenschutzgesetzes beschränkt. Jeglicher externer Kontrolle -

selbst jener durch das Parlamentarische Kontrollgremium - entziehen

sich internationale Kooperationsprojekte, an denen sich deutsche

Dienste im Ausland beteiligen. Detailinformationen zur Zusammenarbeit

sind von den Unterrichtungspflichten der Bundesregierung gegenüber

dem Kontrollgremium ausgenommen.



Vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, die unabhängigen

Aufsichtsgremien mit ausreichenden Ressourcen und umfassenden

Befugnissen zur wirksamen Kontrolle internationaler

Geheimdienst-Kooperationen auszustatten. Hierzu bräuchte es auch



Möglichkeiten zur zügigen Klärung von Streitfällen durch ein eigenes

Klagerecht für die Aufsichtsgremien. Zudem sollten Gremien der

Geheimdienst-Kontrolle nicht wie bisher unter die "Third Party Rule"

fallen, nach der ein Geheimdienst Informationen, die er von einem

Partnerdienst erhalten hat, nicht ohne dessen Zustimmung an eine

dritte Partei weitergeben darf.



Weitere Informationen



Menschenrechtliche Anforderungen an die

Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung und ihre Kontrolle. Stellungnahme

des Institutes zur Öffentlichen Anhörung des Innenausschusses des

Deutschen Bundestages am 26. September 2016. A-Drs. 18(4)653 E

http://ots.de/SsmqC



Eric Töpfer (2015): Rechtsschutz im Staatsschutz? Das

Menschenrecht auf wirksamen Beschwerde in der Terrorismus- und

Extremismusbekämpfung. Policy Paper Nr. 33. Berlin: Deutsches

Institut für Menschenrechte http://ots.de/VnNqG







