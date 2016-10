Hannover lädt zum Zeitsprung ein! Ab 21. Oktober startet die bundesweite Imagekampagne der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) mit außergewöhnlichen Aufnahmen aus der Region Hannover (FOTO)

Zeitsprung: Auf der einen Seite eine spiegelklare blau-grüne

Wasseroberfläche, abendliche Lichter Mardorfs am Horizont,

sternenklarer Himmel über dem Steinhuder Meer, auf der anderen Seite

eine strahlende Sonne, aktive Besucher im Elektroboot oder

Auswanderer.



Die neue deutschlandweite Imagekampagne der HMTG präsentiert

unterschiedliche Highlights der Region Hannover im Zeitsprung.

Besondere, bekannte und schöne Orte, dargestellt im Übergang zwischen

Tag und Nacht: Der Erlebnis-Zoo Hannover, wie er am Tag seine

zahllosen Besucher begrüßt und am Abend in gemütlichem Licht

erstrahlt. Die Aussicht vom Conti-Hochhaus der Universität über die

lebendige Stadt in der Nacht und der erholsame Blick auf die Bäume am

Ufer der Leine tagsüber. Das Neue Rathaus mit Blick von der

Rathauskuppel zum Maschsee - grün, und entspannt am Tag, bunt

erleuchtet und turbulent am Abend beim jährlichen Maschseefest.

Kurzum: Die Faszination der Aufnahmen eines Zeitrafferfilms vereint

in nur einem Bild dargestellt! Je Motiv sind dabei zwischen 800 und

3.800 Aufnahmen entstanden, insgesamt für die Kampagne damit ca.

20.000 Fotos.



"Das sind tausend verschiedene Blicke auf Hannover! Mit diesen

Aufnahmen verlängern wir den Sommer und machen schon jetzt Lust auf

einen Besuch im nächsten ereignisreichen Jahr 2017. Jedoch sollen

neben Touristen auch die Hannoveraner dazu angeregt werden, ihnen

bekannte Orte mal in einem anderen Licht zu betrachten" erklärt Hans

Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG.



Realisiert wurde die aufwendige Kampagne mit dem hannoverschen

Fotografen Stefan Knaak, der sich auf Zeitrafferaufnahmen

spezialisiert hat. Bereits seit 2014 arbeiten die HMTG und Knaak eng

zusammen. Der Film "Hannover - timelapse 2.0" wurde erstmals am 27.

Dezember 2014 bei Facebook gepostet, im HMTG Youtube Chanel und im



Tourismusportal von Hannover.de online gestellt. Die Reaktionen: rund

390.000 Mal geklickt, 5.400 Mal geteilt und verbreitet. Seit dem geht

der Film weltweit auf Reisen, um Hannover zeitgemäß vorzustellen:

Aktuell läuft er im Kino in der Hannoverschen Straße in Changde.

Davor war er im Rahmen der Hannover Lounge und internationalen

Reisemessen in den USA, Russland, China, Belgien oder der Türkei.

Auch die CeBIT 2015 mit dem Partnerland China hat er eröffnet.



"Nach dem Zeitraffer Film habe ich diese faszinierende Facette der

Fotografie genutzt, um die stimmungsvollen Motive Hannovers neu zu

präsentieren. Die richtigen Orte, und dann vor allem die richtige

Perspektive für diese Orte zu finden war eine spannende Aufgabe" so

Knaak.



Der Startschuss für die Werbeoffensive ist gefallen: Rund 700

bundesweite Großflächenplakate machen auf die touristischen

Highlights Hannovers aufmerksam. Geworben wird unter anderem in

Ostfriesland, Hamburg, Bremen und in nördlichen Teilen von

Nordrhein-Westfalen. Weiterhin präsentieren rund 100 Megalights in

Hannover und weiteren Städten, wie z.B. Hildesheim, Kassel und

Braunschweig, Hannover im Zeitsprung. Darüber hinaus ziert ein Motiv

der aktuellen Kampagne das Titelbild der nächsten Zeitungsbeilage

"Tipps und Termine", die Mitte November erscheint und auf die

Highlight-Veranstaltungen der nächsten drei Monate aufmerksam macht.

Durch ganz Deutschland werden die Kampagnenmotive auf den Titelseiten

der ICE Reisefahrpläne der Deutschen Bahn transportiert.



Making-of



Über die QR-Codes auf den Werbeplakaten gelangt man z.B. mit einem

Smartphone zu bewegten Bildern! Diese zeigen, wie der Tag zur Nacht

wird. Die kurzen Zeitrafferfilme zeigen die zahlreichen

Einzelaufnahmen der Shootings. Insgesamt sind 12 unterschiedliche,

ausdrucksstarke Motive entstanden - zu jedem gibt es ein

faszinierendes Video. Gesammelt sind diese auch auf der Internetseite

zur Kampagne unter www.hannover.de/zeitsprung zu finden. Außerdem

gibt es noch einige interessante Einblicke rund um die Entstehung und

Aufnahme der einzelnen Motive.



Zeitsprung für zu Hause



Aus den insgesamt 12 entstandenen Motiven wurde darüber hinaus ein

Kalender für das nächste Jahr erstellt. Dieser ist ab dem 26.10.16

für 12,90EUR in der Tourist-Information am Ernst-August-Platz und im

Online-Shop unter www.hannover.de/onlineshop erhältlich.



Ein Besuch in Hannover ist zu jeder Zeit lohnenswert: Die HMTG hat

dafür attraktive Gruppenarrangements und Übernachtungspakete

zusammengestellt. Eine Übersicht gibt es unter

www.hannover.de/erlebnispakete. Speziell für junge Leute: Das

Übernachtungspaket "Hannover Living: Wochenendtrip" ermöglicht einen

günstigen Aufenthalt in der Landeshauptstadt Hannover.



Weitere Pressemitteilungen und Fotos finden Sie unter

www.hannover.de/presse-hmtg.







