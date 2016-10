"Fortschritte in der Tierhaltung sichtbar machen!" - Rukwied auf dem niedersächsischen Unternehmertag in Oldenburg

(ots) - (DBV) "Die Tierhaltung ist und bleibt elementarer

und unverzichtbarer Bestandteil der Landwirtschaft in Deutschland.

Sie ist nicht nur wirtschaftliches Rückgrat, sondern erfordert auch

besonderes Verantwortungsbewusstsein." Dies erklärte der Präsident

des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, auf dem

Unternehmertag der niedersächsischen Landwirtschaftskammer in

Oldenburg. Die Bauernfamilien seien sich dieser Verantwortung bewusst

und hätten daher ihre Haltungen ständig in Richtung noch

tierartgerechterer Systeme weiterentwickelt. Intensive Forschung und

das Engagement der landwirtschaftlichen Praxis sorgten für eine

kontinuierliche Verbesserung der Haltungsbedingungen, auch um den

wachsenden gesetzlichen Vorgaben sowie den betrieblichen und

letztlich auch gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden. "Die

bäuerlichen Unternehmer investieren auch in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten. Stillstand ist für die Tierhalter ein Fremdwort",

betonte der Bauernpräsident.



So dominierten heute in der Milchviehhaltung Lauf- und

Offenställe. Dank der Möglichkeiten der Digitalisierung würden die

Haltungsbedingungen und das Wohlbefinden der Nutztiere spürbar und

dauerhaft verbessert. Die Sauenhaltung sei durch die Gruppenhaltung

in kurzer Zeit radikal verändert worden - allerdings mit dem mehr als

bitteren "Beigeschmack", dass durch die gesetzlichen Vorgaben viele

kleinere und mittlere Betriebe aufgeben mussten. "Die Tierhaltung von

heute in modernen, gut durchlüfteten, klimatisierten und hellen

Ställen hat mit der Tierhaltung früherer Jahrzehnte in muffigen,

zugigen, dunklen und beengten Ställen nichts gemein. Deshalb kommt es

mehr denn je darauf an, diese tatsächlichen und messbaren

Fortschritte bei Tierwohl und Tiergesundheit auch zu dokumentieren,

öffentlich sichtbar und für Verbraucher verständlich zu machen"



erklärte Rukwied.



Mit der Initiative Tierwohl sei ein "historischer Fortschritt"

gelungen. "Kein Programm, kein Labelprodukt hat bisher an der

Ladentheke auch nur annäherungsweise den Marktanteil der Initiative

erreicht. Das Modell der Initiative bietet Perspektiven, mehr

Tierwohl in die Fläche zu bringen und gleichzeitig die Investitionen

der Tierhalter unabhängig vom Marktpreis zu honorieren. Wir sind

entschlossen, dieses Programm für bessere Haltungsbedingungen in der

Schweine- und Geflügelhaltung mit dem Lebensmitteleinzelhandel

engagiert fortzusetzen", so Rukwied. "Das Wohl unserer Nutztiere hat

für uns Priorität. Dies lassen wir uns weder von Kritikern noch von

schwarzen Schafen in Frage stellen."







