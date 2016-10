herCAREER: Mit Hochkarätern auf Augenhöhe

(firmenpresse) - Die herCAREER, die etwas andere Karrieremesse für Frauen, beeindruckt mit zahlreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, und verspricht einen persönlichen Austausch auf Augenhöhe. Rund 4.000 Besucher, 180 Aussteller und Partner, 60 Vorträge und Diskussionsrunden sowie über 90 Karriere-MeetUps und Job-Offer-Talks – und das alles in zwei Tagen: Noch sind es gut vier Wochen bis zur herCAREER in München. Das Programm steht und bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit spannenden Arbeitgebern in Kontakt zu treten und sich mit Experten auszutauschen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen.



Das Besondere an der herCAREER ist, dass die Besucherinnen - und natürlich auch die Besucher - dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen: beim Jobeinstieg, einem Aufstieg in eine Fach- oder Führungslaufbahn, dem Wiedereinstieg nach einer Elternzeit oder der Gründung eines eigenen Unternehmens. So bringt die herCAREER Frauen und Männern auf unterschiedlichsten Stufen ihrer Karriere zusammen und ermöglicht den Austausch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft – und sorgt dafür, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. So meint denn auch Miriam Kraus, Senior Vice President Global Governance, Risk & Compliance der SAP SE und ehemalige Aufsichtsrätin der Sky Deutschland, dass es wichtig sei, dass erfolgreiche Frauen andere Frauen in ihrem Karriereweg unterstützen und ihnen helfen, den Weg in Top-Management-Funktionen zu finden. Kraus: „Entscheidend sind ein gezielter Erfahrungs- und Informationsaustausch, das Vermitteln von Kontakten und die Unterstützung durch Mentoring. herCAREER bietet eine herausragende Möglichkeit für einen direkten Austausch und eine Plattform, solche Kontakte zu knüpfen, die für den weiteren beruflichen Erfolg entscheidend sein können.“



Immer auf Augenhöhe mit den Experten – das ist eines der wichtigsten Credos der herCAREER und deshalb setzt die Karrieremesse auf effektive und interaktive Formate wie Karriere-MeetUps, Job-Offer-Talks und Author-MeetUps.



Ein Highlight wird auch in diesem Jahr wieder die herCAREER(at)Night sein: Bei diesem Networking-Event werden unter anderem Business-Angel und Verleger Florian Langenscheidt und Philosophin und Spiegel-Bestseller-Autorin Rebekka Reinhard als Netzwerkpartner zur Verfügung stehen. Als Table Captains sind außerdem Dr. Elke Frank, Senior Vice President HR Development der Deutschen Telekom AG, Lea-Sophie Cramer, Gründerin von Amorelie, und Anja Keckeisen, CEO von HolidayCheck AG und Spezialistin für die Tourismusbranche, geplant. In intimer Atmosphäre findet ein Austausch auf Augenhöhe statt und es wird viele Gelegenheiten geben, um enge Kontakte zu knüpfen und so die eigene Karriere voranzubringen. Auch Jasmin Taylor, Geschäftsführerin und Inhaberin des dynamischen Reiseveranstalters JT Touristik GmbH, ist bei der herCAREER vor Ort. Sie ist überzeugt, dass Frauen durch Core Skills wie Diplomatie und Empathie, aber auch durch ihre Professionalität einen essenziellen Beitrag zum Erfolg von Unternehmen beitragen. „herCAREER bietet einen idealen Rahmen, um sich gegenseitig auszutauschen und zu inspirieren.“



Die Keynote auf der herCAREER wird Beststeller-Autorin Rebekka Reinhard mit ihrem Vortrag „Die kleine Philosophie der Macht“ halten. Spannend wird auch die Diskussionsrunde mit Ralf Kleindiek, Staatssekretär aus dem Bundesfamilienministerium, und Robert Franken, ehem. CEO von Chefkoch, erklärter Feminist und Gründer von Equality Consulting, sein, die über das Thema „Gleichstellung ist Männersache“ sprechen. Über Gründerfinanzierungen hingegen diskutiert ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums unter anderem mit Anna Alex vom Berliner Start-up Outfittery und Anja Dreilich, Aufsichtsrätin der Genke AG.





