Programmschwerpunkt zur Lage der deutschen Automobilbranche (VIDEO)

Programmschwerpunkt zur Lage der deutschen Automobilbranche

"Die Story im Ersten: Das Märchen vom sauberen Auto" / "Die Story

im Ersten: Autoland abgebrannt" / Montag, 24. Oktober 2016, 22:45 bis

23:30 Uhr, 23:30 bis 00:15 Uhr, Das Erste



Das Erste widmet sich mit einem Programmschwerpunkt am Montag, 24.

Oktober 2016 ab 22:45 Uhr der Lage der deutschen Automobilbranche.

Der Film "Die Story im Ersten: Das Märchen vom sauberen Auto - Wie

der Umweltschutz ausgetrickst wird" des Südwestrundfunks (SWR) zeigt,

wie Auto-Lobby und Politik das Märchen von sauberen Verbrennungsmotor

in die Welt gesetzt haben. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet

in "Die Story im Ersten: Autoland abgebrannt - Wie die Branche die

Zukunft verspielt" darüber, wie eine Mischung aus Ignoranz und

Arroganz bei Wirtschaftsbossen und Politikern dazu geführt hat, dass

die Schlüsselindustrie "Automobilbau" das deutsche Sorgenkind der

nächsten Jahrzehnte werden könnte.



Die Filme im Einzelnen:



"Die Story im Ersten: Das Märchen vom sauberen Auto

Wie der Umweltschutz ausgetrickst wird" (SWR)

22:45 bis 23:30 Uhr



Deutsche Autobauer gehören zu den besten der Welt.

Verkaufs-Argumente wie moderne Technologie, geringer Verbrauch,

Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit überzeugen und führen zu

Export-Rekorden. "Made in Germany" steht hoch im Kurs. Doch das Image

hat seit dem Abgasskandal bei Volkswagen im September letzten Jahres

gelitten. Jetzt fragen sich Kundinnen und Kunden beim Kauf eines

Autos, ob sie den Aussagen in den Hochglanz-Prospekten noch trauen

können. Die Verunsicherung ist groß. Die SWR-Sendung zeigt, wie die

Werte in den Prospekten zustande kommen und wie Auto-Lobby und

Politik das Märchen vom sauberen Verbrennungsmotor in die Welt

gesetzt haben. Die Spur führt zu einer Beschönigungsstrategie der

Autoindustrie, unterstützt von wachsweichen Vorschriften und



Kontrollen der Politik.



Nur viereinhalb Liter auf 100 km laut Prospekt: Der niedrige

Verbrauch seines Mercedes-B-Klasse-Diesels soll Umwelt und

Portemonnaie des Langstreckenfahrers Udo Strauß schonen. Doch jetzt

sorgt der Wert für Stickoxide für Alarmstimmung. Dabei schlägt auch

sein Diesel weit über die Stränge, wie Umweltphysiker Denis Pöhler

von der Universität Heidelberg gemessen hat. Stickoxide machen krank,

sagt Martin Kohlhäufl, Chefarzt im Robert-Bosch Krankenhaus in

Stuttgart. Das unsichtbare Gift greift Lungen und Atemwege der

Menschen an. In Deutschlands Feinstaub-Hauptstadt Stuttgart verklagt

Manfred Niess die Stadt wegen hoher Belastungen. Garten- und

Wanderfreund Strauß fragt sich in der Zwischenzeit, was neben Ruß und

Feinstaub noch alles aus seinem Auspuff kommt. Sind Benziner oder

Hybride eine Alternative zum Diesel? Motoren-Forscher Thomas Koch vom

Karlsruher Institut für Technologie hält die neueste

Diesel-Motoren-Generation für sauber und konkurrenzfähig. Doch was

sind solche Aussagen wert? Ein Film von Stefan Tiyavorabun und

Reinhold Erz.



"Die Story im Ersten: Autoland abgebrannt

Wie die Branche die Zukunft verspielt" (NDR)

23:30 bis 00:15 Uhr



Deutschland ist ein Autoland. Hier wurde das Auto erfunden, hier

darf man bis heute auf Autobahnen so schnell fahren, wie es die

Zylinder hergeben. Die deutsche Wirtschaft ist entsprechend abhängig

vom Automarkt. Jeder 7. bis 20. Arbeitsplatz - die Zahlen schwanken

erheblich - hängt in der Bundesrepublik am klassischen Benzin- oder

Dieselverbrennungsmotor und damit an einer Technologie, die schon

mittelfristig keine Zukunft mehr hat. Warum etwas ändern, wenn es

doch so gut geht, dachte man in Deutschland bis zum September 2015.

Dann kam "Dieselgate". Seitdem bricht das Vertrauen in eine ganze

Branche weg. Abgas-Tricksereien, Ermittlungsverfahren, immer neue

Skandale. Die stolze deutsche Autoindustrie steht am Pranger. Wie

konnte das passieren? Ist Deutschland überhaupt vorbereitet auf die

automobile Zukunft? Oder klammert sich eine ganze Industrie an die

glorreiche Vergangenheit und verliert das, was kommt, aus den Augen?

Andere Länder sind sich einig: Die Automobilbranche steht vor den

größten Umwälzungen ihrer Geschichte. Und diese Veränderungen kommen

schneller, als sich viele vorstellen können. Die Welt der Mobilität

wird sich nachhaltig verändern.



"In wenigen Jahren wird das E-Mobil Mainstream sein", sagt

Zukunftsforscher Tony Seba, der an der Universität Stanford lehrt.

"Nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil es dann schlicht

billiger ist, als ein Diesel oder Benziner." Nur in Deutschland

scheint man sich trotzdem lieber darauf zu konzentrieren, dass alles

möglichst lange bleibt, wie es ist. Der Film zeigt, wie eine Mischung

aus Ignoranz und Arroganz bei Wirtschaftsbossen und Politikern dazu

geführt hat, dass die Schlüsselindustrie "Automobilbau" das deutsche

Sorgenkind der nächsten Jahrzehnte werden könnte. Ein Film von Torben

Schmidt.



