taz-Kommentar zum Engagement der Türkei im Nordirak

Jenseits von Mossul



Seit der Angriff auf die irakische IS-Hochburg Mossul Anfang

dieser Woche begann, trommelt der türkische Präsident Recep Tayyip

Erdogan dafür, seine Armee am Sturm auf die Stadt teilnehmen zu

lassen. Nur mühsam können die USA bislang verhindern, dass die Iraker

und Türken aufeinander losgehen, der irakische Ministerpräsident

Haidar al Abadi sprach bereits von der Gefahr eines neuen

Regionalkrieges. Hintergrund dieser Spannungen ist die Frage, wer in

Mossul eigentlich das Sagen haben soll, wenn der IS einmal aus der

Millionenmetropole vertrieben ist.



Erdogan will auf jeden Fall verhindern, dass schiitische Milizen

der schiitischen Regierung in Bagdad mit Unterstützung des Iran nach

einem Sieg die Kontrolle über das sunnitische Mossul übernehmen.

Abgesehen von eigenen politischen Ambitionen im Nordirak - Mossul

gehört nach Ansicht vieler türkischer Nationalisten eigentlich zur

Türkei - fürchtet er nicht ganz zu Unrecht, dass ein Zugriff

schiitischer Kräfte auf Mossul gleich den nächsten bewaffneten

Konflikt in der Stadt auslösen könnte, mit dem Ergebnis, dass

hunderttausende Sunniten aus Mossul, dann in Richtung türkischer

Grenze flüchten würden.



Das Problem geht aber über Mossul hinaus. Der gesamte Kampf der

Anti-IS-Koalition unter Führung der USA krankt bisher daran, dass

nicht geklärt ist, wer das Vakuum füllen soll, das ein besiegter IS

hinterlassen würde. Bisher gibt es keine legitimierte Vertretung der

im IS-Gebiet lebenden sunnitischen Bevölkerung, deshalb kämpfen auch

immer wieder Mitglieder der Koalition gegeneinander um zukünftigen

Einfluss, statt gemeinsam gegen den IS vorzugehen.



Eine Konferenz die gestern in Paris begann, soll nun klären, wer

zukünftig Mossul regiert und wie die Zukunft in den anderen vom



IS-kontrollierten Gebieten aussehen könnte. Das ist zwar spät, aber

hoffentlich nicht zu spät. Denn ohne eine Klärung dieser Fragen, wird

der IS nicht zu besiegen sein.







