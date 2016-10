TechniaTranscat eröffnet Niederlassung in Oldenburg

Dienstleistungszentrum Oldenburg (Bildquelle: info@doz)

(firmenpresse) - Karlsruhe, Oktober 2016. Aufgrund von positivem Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren sowie gemäß der Wachstumsstrategie in der Region hat die TechniaTranscat GmbH ihre regionale Präsenz in Deutschland erweitert und am 01. Oktober 2016 eine weitere neue Niederlassung in Oldenburg eröffnet. Damit ist TechniaTranscat nun mit insgesamt acht Standorten in Deutschland vertreten.

Das Team garantiert schnellen und qualifizierten Support, um die funktionelle Betriebsbereitschaft in Unternehmen zu gewährleisten. Dabei profitieren die Kunden von mehr als 25 Jahren Erfahrung und Know-how in Entwicklung und Innovation. Mit systematischer und strategischer Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen wird sichergestellt, dass sie stets auf dem neuesten Stand sind.

Neben denStandardlösungenzum Support bietet TechniaTranscat auch Service Level Agreements (SLAs) an. In diesen SLA werden im Voraus abgestimmte wiederkehrende Dienstleistungen genau beschrieben, wie Leistungsumfang, Response-Zeiten, Bearbeitungszeiten und die Verantwortlichkeiten beider Vertragspartner. So wird eine Kostentransparenz bei messbarer Servicequalität geschaffen und eine optimale Planung ermöglicht.

"Mit der Niederlassung Oldenburg löst TechniaTranscat einmal mehr sein Versprechen ein, die Betreuung ganz in der Nähe der Kunden zu gewährleisten", erklärt Günther Öhlschläger, Geschäftsführer der TechniaTranscat GmbH.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

TechniaTranscat GmbH

dzo Dienstleistungs-Zentrum-Oldenburg

August-Wilhelm-Kühnholz-Straße 5

Info-center(at)techniatranscat.de

Fon:

Sie möchten gerne mehr über TechniaTranscat erfahren? Sprechen Sie uns an:

info-center(at)techniatranscat.com

0721 / 970 43 - 16

Aktuelle Informationen über TechniaTranscat finden Sie auch auf Twitter unter www.twitter.com/techniatranscatund Facebook unter www.facebook.com/techniatranscat





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.techniatranscat.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TechniaTranscat ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen zum Product Lifecycle Management (PLM) für eine leistungsfähige Produktentwicklung und effizientes Produktmanagement. TechniaTranscat steht für mehr als 30 Jahre Erfahrung, Entwicklung und Innovation.

Basis unseres Portfolios sind die von Dassault Systemes entwickelten PLM-Softwarelösungen (3DEXPERIENCE, CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA und EXALEAD). Darüber hinaus verfügt TechniaTranscat über ein breites Angebot an Dienstleistungen - von der Beratung, Projektkonzeption, Schulung bis hin zur Anwenderbetreuung vor Ort. Eigenentwicklungen von Standard- und Individualsoftware für CATIA, ENOVIA & JT sowie die Absicherung und der Betrieb der vorhandenen PLM-Anwendungen & Infrastruktur ergänzen das Portfolio.

TechniaTranscat - mit 420 Mitarbeitern - ist in ganz Europa, Indien und Nordamerika vertreten. Die Firmenzentralen befinden sich in Karlsruhe (Deutschland) und in Stockholm (Schweden). Mit unseren 360 CATIA, ENOVIA, SIMULIA und DELMIA Spezialisten sind wir für Ihre zukünftigen PLM-Vorhaben - auch international - bestens aufgestellt. Unsere Lösungen werden weltweit in vielfältigen Industrien wie Maschinen- und Anlagenbau, Automobil- und Luftfahrtindustrie, Life Sciences, Bauwesen, Energie, Telekommunikation/Elektronik, Mode und Konsumgüter eingesetzt.

Wir betreuen über 4000 Kunden weltweit, darunter 43, die auf der Fortune-500-Liste der umsatzstärksten Unternehmen der Welt stehen. TechniaTranscat gehört zur bei der Nasdaq OMX Nordic List notierten Addnode Group. Nähere Informationen auf www.techniatranscat.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

TechniaTranscat GmbH

PresseKontakt / Agentur:

wyynot GmbH

Gabriele Lerch

Rüppurrer Str. 4

76137 Karlsruhe

lerch(at)wyynot.de

0721-6271007-74

http://www.wyynot.de



Datum: 20.10.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1414983

Anzahl Zeichen: 2348

Kontakt-Informationen:

Firma: TechniaTranscat GmbH

Ansprechpartner: Anne Janson

Stadt: Karlsruhe

Telefon: 07 21 / 9 70 43 - 22





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung