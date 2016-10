Experton klassifiziert HEAT Software als Rising Star bei Industrial Security

/ New Media & Software

(firmenpresse) - München, 20. Oktober 2016 - HEAT Software, führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified-Endpoint-Management-Softwarelösungen, wird von der Experton AG im aktuellen Industrie 4.0/IoT Anbietervergleich als "Rising Star" in der Kategorie Industrial Security ausgezeichnet. In der zweiten Auflage seiner unabhängigen Marktübersicht honoriert das Analystenhaus damit die dynamische Entwicklung von HEAT Software zu einem der profiliertesten Anbieter für industrielle IT-Sicherheitslösungen auf dem deutschen Markt.

IT Security war noch nie so anspruchsvoll wie heute. Security-Teams stehen angesichts immer komplexerer IT-Umgebungen und einer wachsenden Zahl heterogener Steuerungs- und Endgeräte, die Support, Management und Sicherung benötigen, vor großen Herausforderungen. Dies gilt besonders für die Umsetzung von Industrie 4.0- und Internet-of-Things-Initiativen im Produktionsumfeld.

"Die zunehmende Vernetzung von industriellen Anlagen mit der Unternehmens-IT macht diese zu einem potenziellen Ziel für Cyber-Kriminelle", warnt Arnold Vogt, Lead Advisor Internet of Things & Industrie 4.0 der Experton Group AG. "Spezialisten für die Sicherheit von IT-Umgebungen müssen sich auf diese neuen Herausforderungen einstellen, um Produktionsausfälle, Datenverlust oder Industriespionage zu verhindern. Die Security-Lösungen von HEAT Software thematisieren ausdrücklich den Endpunkt in der digitalen Fabrik und adressieren gezielt die Schutzbedarfe von Maschinen und Steuerungsanlagen."

"Die Einstufung als Rising Star im aktuellen Experton I4.0 und IoT Vendor Benchmark ist eine tolle Bestätigung für unser Endpoint-Security-Portfolio", so Mario Schwalm, Senior Systems Engineer bei HEAT Software. "Mit unserem ganzheitlichen Unified Endpoint Management unterstützen wir Fertigungsbetriebe dabei, ihr Sicherheitsmanagement zu automatisieren und traditionelle, mobile sowie industrielle Endpunkte über den gesamten Lebenszyklus effizient zu managen. Durch den mehrschichtigen Aufbau der HEAT Software Sicherheitsarchitektur werden digitale Infrastrukturen entlang der gesamten Produktionskette nachhaltig vor Datenklau und Systemausfällen geschützt."

Über die Experton Group

Die Experton Group ist das führende, voll integrierte Research-, Advisory- und Consulting-Haus für große und mittelständische Unternehmen, das seine Kunden durch innovative, neutrale und unabhängige Expertenberatung bei der Maximierung des Geschäftsnutzen aus ihren ICT Investitionen maßgeblich unterstützt. Die Experton Group erbringt Marktuntersuchungen, Beratungsleistungen, Assessments, Benchmarking, Konferenzen, Seminare und Publikationen im Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei Technologie, Geschäftsprozesse, Management sowie M&A. Die Experton Group wurde 2005 von sehr erfahrenen Marktforschungs- und Beratungsexperten gegründet und ist seit März 2016 ein Tochterunternehmen der Information Services Group.

HEAT Software ist führender Anbieter von Cloud-Service-Management- und Unified- Endpoint-Management-Softwarelösungen für Organisationen aller Größen. Mit seiner Lösungssuite ist HEAT Software das einzige Unternehmen weltweit, das von einer einzigen Plattform aus Service Management- und Unified-Endpoint-Management-Software sowohl On-Premise als auch in der Cloud anbietet. HEAT managt täglich Millionen von Service-Interaktionen und Endpoints für Tausende von führenden Unternehmen, von der IT über Human Resources, Facilities, Customer Service bis hin zu weiteren Unternehmensbereichen. Die Lösungen von HEAT Software ermöglichen es Kunden, hervorragenden Service bereitzustellen und gleichzeitig ihre Effizienz durch die Reduktion von Kosten und Komplexität zu maximieren. HEAT Software hat seine Firmenzentrale in Milpitas, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.HEATSoftware.com/de.

