HARMAN stellt seine Automated UI Development Suite vor

Mithilfe intelligenter Entwicklungs-Tools und einer zentralen HMI UI für mehrere Displays, können Automobilhersteller die Erwartungen ihrer Kunden an modernes Infotainment erfüllen

(firmenpresse) - Stamford, CT (USA)/München, 20. Oktober 2016 -HARMAN (NYSE: HAR), führender Anbieter von Connected Technology für den Automobil-, Consumer- und Unternehmensmarkt, stellt heute seine automatisierte UI* Entwicklungs-Suite für die Automobilindustrie vor. Die Lösung ermöglicht es Fahrzeugherstellern, nahtlos verbundene und sichere Multi-Screen Infotainment-Systeme für Fahrzeuge (IVI)** zu entwickeln. Dazu hat HARMAN eine intelligente Anwendung sowie ein UI-Framework konzipiert, das auf dem Qt Cross-Plattform Applikations-Framework basiert. Dies umfasst eine flexible IT-Architektur, die es Autoherstellern erlaubt, zweckmäßigere Mensch-Maschine-Schnittstellen zu entwickeln und gleichzeitig ein persönlicheres Anwendererlebnis möglich zu machen.

Die heutigen Konsumenten erwarten in ihren Autos dieselben Verbindungsmöglichkeiten, wie in ihren mobilen Endgeräten. Dazu gehört auch ein integriertes System mit mehreren Bildschirmen im Fahrzeug. Mit der Einführung der automatisierten UI Entwicklungs-Suite unterstützt HARMAN ein vielfältiges Anwendererlebnis und bietet eine HMI-Benutzeroberfläche, die sämtliche digitalen Anzeigen des Fahrzeugs umfasst.

Die Hauptkomponenten der automatisierten UI Entwicklungs-Suite umfassen:

-Eine Toolchain, die es Produktmanagern, Designern und Entwicklern erlaubt, ihre Neuheiten auf der Grundlage realistischer Simulationen zu entwickeln und die Anforderungen bis zur Implementierung nachzuvollziehen.

-Ein Softwareentwicklungs-Tool Kit (SDK), das das Design der Schnittstellen für die Mensch-Maschine-Interaktion (HMI)*** durch die Unterstützung von Multi-Display Lösungen vereinfacht, einschließlich zentralem Display und Rücksitz-Entertainment

-Applikationen als Module zum Download

Die wichtigsten Vorteile dieser Komponenten:

-Die Toolchain beinhaltet hochentwickelte Funktionalitäten, wie die automatisierte Erstellung und das Testen der Lösungen, für eine rasche Entwicklung hochleistungsfähiger HMI-Anwendungen

-Hochleistungsfähige, schnell anpassbare und auf offenen Standards basierende Benutzeroberflächen

-Die Option, die HMI-Geschäftslogik über verschiedene Baureihen und Marken hinweg wiederzuverwenden

-Unterstützung dezentraler Systemarchitekturen wie Multi-SoC und Single SoC mit Hypervisor

-Die Möglichkeit rascher und kontinuierlicher Lösungs-Entwicklungen, einschließlich dem Einsatz von Simulationen, Endgeräten und Testfall Validierung

-Eine schnellere Entwicklung der HMI-Lösung während der Nutzungszeit eines Fahrzeugs

"Autohersteller sind heute auf der Suche nach Lösungen, die die Geschwindigkeit und Effizienz des kompletten ("End-to-End") HMI-Designs verbessern können. Dies umfasst auch die Verbesserung der Verbindungsqualität und des Komforts, den die Verbraucher in ihren Fahrzeugen erwarten", so Sanjay Dhawan, Präsident von HARMAN Connected Services. "Um Autohersteller bei der Konstruktion, der Betreuung und der Erneuerung von HMI-Lösungen in ihren Fahrzeugen zu unterstützen, haben wir eine automatisierte UI Entwicklungs-Suite konzipiert, die ein leistungsfähiges Multi-Screen HMI Framework und eine ebenso leistungsfähige Software-Toolchain beinhaltet."

Weitere Informationen über die automatisierte UI Entwicklungs-Suite von Harman für den Automobilsektor erhalten Sie unter: http://services.harman.com/hcat

---------------------------------

* User Interface/Benutzerschnittstelle

** In-Vehicle Infotainment

*** Human-Machine-Interaction

Über THE QT COMPANY

The Qt Company entwickelt und liefert das Qt Developement Framework unter gewerblichen und Open Source Lizenzen. Das Unternehmen ermöglicht die Betriebssystem-, Plattform- und Bildschirmtyp-übergreifende Wiederverwendung von Softwarecodes - vom Einsatz in Desktops und Embedded Systemen bis hin zu Wearables und Mobilgeräten. Qt wird von etwa einer Millionen Entwicklern weltweit genutzt und ist die führende unabhängige Technologie hinter Millionen von Geräten und Anwendungen. Die Qt Plattform wird vor allem von Herstellern von fahrzeuginternen Systemen sowie von Endgeräten im Bereich industrielle Automatisierung und von weltweit führenden Herstellern für andere geschäftsentscheidende Anwendungen in mehr als 70 Wirtschaftszweigen eingesetzt. The Qt Company ist Teil der Qt Group, einem Unternehmen mit Niederlassungen in China, Finnland, Deutschland, Japan, Korea, Norwegen, Russland und den USA, mit mehr als 200 Mitarbeitern weltweit. Die Qt Group hat ihren Hauptsitz in Espoo, Finnland und ist an der Nasdaq Helsinki Stock Exchange gelistet. Der Nettoverkaufserlös des Unternehmens im Geschäftsjahr 2015 betrug 27 Millionen Euro. Weitere Informationen unter http://qt.io





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gcpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über HARMAN

HARMAN (www.harman.com) entwickelt und produziert ein umfangreiches Spektrum an vernetzten Produkten und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit. Dazu zählen unter anderen Lösungen für die Bereiche Connected Car, audiovisuelle Produkte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Connected Services. Zahlreiche Premiummarken wie AKG®, HarmanKardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® zählt HARMAN zu den weltweit führenden Unternehmen in seinen Kundensegmenten. HARMAN genießt die Anerkennung von Audiophilen, Musikern und stattet führende professionelle Entertainer und deren Veranstaltungsorte aus. Weltweit sind heute mehr als 25 Millionen Fahrzeuge unterwegs, die mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet sind. Die Softwarelösungen des Unternehmens treiben Milliarden von mobilen Endgeräten und Systemen an, die über alle Plattformen vernetzt, integriert, personalisiert, adaptiert und gesichert sind - egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz, im Auto oder unterwegs. HARMAN beschäftigt aktuell rund 29.000 Mitarbeiter, in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa sowie Asien und erwirtschaftete in den vergangenen zwölf Monaten bis einschließlich 30. Juni 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar. Die Aktien des Unternehmens werden an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel NYSE:HAR gehandelt.



© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon and Mark Levinson are trademarks of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. AKG is a trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Harman Connected Services

PresseKontakt / Agentur:

GlobalCom PR-Network GmbH

Martin Uffmann

Münchener Straße 14

85748 Garching bei München

martin(at)gcpr.net

089-360363-41

http://www.gcpr.de



Datum: 20.10.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1414985

Anzahl Zeichen: 5280

Kontakt-Informationen:

Firma: Harman Connected Services

Ansprechpartner: Martin Uffmann

Stadt: Garching bei München

Telefon: 089-360363-41





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung