Personalbeschaffung: Logistik-Jobbörse LogCareer.de gestartet

Die Logistik-Jobbörse LogCareer.de geht online.

(firmenpresse) - Die Jobcluster Deutschland GmbH und die Strategie- und Kommunikationsagentur Mainblick GmbH schließen ein Joint Venture für das Logistik-Stellenportal LogCareer.de. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Personalverantwortliche und Jobsuchende in der Transport- und Logistikbranche. Die Plattform ist an über 1.200 regionale sowie alle großen Jobbörsen und Social-Media-Kanäle angebunden.



Frankfurt am Main, 20. Oktober --- Pünktlich zum Start des 33. Deutschen Logistik-Kongresses der Bundesvereinigung Logistik (BVL) in Berlin nimmt das Karriereportal LogCareer.de den Betrieb auf. Hinter der digitalen Plattform steht ein Joint-Venture zwischen den Recruiting-Spezialisten der Jobcluster Deutschland GmbH und den in der Logistikbranche gut vernetzten PR-Experten von Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH.



LogCareer.de will die Personalabteilungen bestmöglich unterstützen und den administrativen Aufwand für Stellenanzeigen durch das sogenannte One-Click-Recruiting minimieren. Basis bildet eine Cloud-Technologie, die bereits seit vielen Jahren auf anderen Branchen-Jobbörsen im Einsatz ist. „Das bedeutet, dass mit nur einem Klick die größtmögliche Breitenwirkung auf allen großen Karriereportalen erreicht wird, ohne sich jeweils auf den entsprechenden Seiten anmelden und Dutzende einzelne Anzeigen verwalten zu müssen“, streicht Alexander Baumann, Gründer und Geschäftsführer der Jobcluster Deutschland GmbH, die Vorteile heraus. Für Bewerber bedeutet dies, dass sie passende Stellen nicht nur auf LogCareer.de, sondern auch in rund 1.200 regionalen Jobbörsen, im Stellenpool der Arbeitsagentur, auf den Internet-Seiten verschiedener Partner-Portale, sowie auf Facebook finden können. Damit ist LogCareer.de die logische Erweiterung der etablierten und mehrfach ausgezeichneten Plattform Jobcluster.



„Recruiting muss im Sinne einer strategischen Personalarbeit intelligent und effizient gesteuert werden“, erklärt Mainblick-Geschäftsführer Uwe Berndt den Hintergrund des Projekts. „Vor allem, da die Suche nach qualifizierten Fachkräften in der Logistik zunehmend komplexer, vielfältiger und teurer geworden ist. In Zusammenarbeit mit Jobcluster Deutschland bieten wir darum nicht nur eine zentrale Steuerungsplattform für HR-Abteilungen, sondern verschlanken mit LogCareer.de auch deren Administrationsprozesse im Hinblick auf Zeit und Kosten.“



Alexander Baumann ergänzt: „Unsere Erfahrung aus der Pharma- und Medizinbranche hat gezeigt, dass es branchenspezifische Besonderheiten bei der Personalbeschaffung gibt. Darum freuen wir uns, mit Mainblick einen Partner gewonnen zu haben, der in der Logistik bestens vernetzt ist und unseren Vertrieb und die Kommunikation entsprechend kompetent begleiten kann.“



Weitere Informationen: http://www.logcareer.de





Bildunterschrift:

Die Logistik-Jobbörse LogCareer.de geht pünktlich zum Start des 33. Deutschen Logistikkongresses online.





Pressekontakt:

Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Uwe Berndt

Roßdorfer Str. 19a

60385 Frankfurt

Tel.: 0 69 / 48 98 12 90

E-Mail: uwe.berndt(at)mainblick.com



Über Mainblick:

Mainblick entwickelt Kommunikationsstrategien und dazu passende Maßnahmen für die Branchen Transport, Logistik, Mobilität und Automotive. Die Spezialisten aus Frankfurt richten ihre Arbeit auf die Unternehmenskultur und die strategischen Ziele ihrer Kunden aus. Dabei stehen die strategischen Themen Digitalisierung und Personalarbeit im Fokus. Die Kommunikationsprofis um Gründer Uwe Berndt lassen sie sich von Werten wie Begeisterung, Respekt und Vertrauenswürdigkeit leiten, um für ihre Kunden wirksam Kommunikation zu entwickeln und dabei messbare Erfolge zu erzielen.



Über Jobcluster:

Jobcluster ist eine der führenden Online-Jobbörsen in Deutschland und agiert als globales und somit bundesweit aufgestelltes Stellenportal für Fach- und Führungskräfte sowie für Berufseinsteiger. Mit über 1.200 regionalen, nach Nielsen vernetzten Job-Marktplätzen bietet Jobcluster eine flächendeckende Vorortpräsenz. Über das Jobnetwork Chemie|Pharma und die Jobboerse-Gesundheitswirtschaft hat das Unternehmen bereits spezialisierte Stellenmärkte für die Chemie- und Pharmaindustrie und den Bereich Gesundheit erfolgreich etabliert.

Die „One-Klick-Recruiting“-Technologie minimalisiert den administrativen Aufwand für Personalverantwortliche durch die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Stellenausschreibung, Bewerbermanagement und Monitoring.

Jobcluster wurde 2015 als beste Jobbörse in der Kategorie Kundenzufriedenheit von jobboersencheck.de ausgezeichnet.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.logcareer.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.10.2016 - 16:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1414989

Anzahl Zeichen: 4786

Kontakt-Informationen:

Firma: Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Ansprechpartner: Uwe Berndt

Stadt: Frankfurt

Telefon: 0 69 / 48 98 12 90



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 155 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung