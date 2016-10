clickworker mit neuem Account Director jetzt auch in Berlin vor Ort

clickworker, einer der führenden Anbieter von Crowdsourcing-Lösungen mit Hauptsitz in Essen (NRW), eröffnet ein Zweitbüro in Berlin.

(firmenpresse) - Die clickworker GmbH verstärkt ihr Vertriebsteam und ist jetzt seit dem 1. Oktober auch in Berlin vertreten. "Mit dem Standort in Berlin tragen wir der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung der Hauptstadt Rechnung. Unsere Dienstleistungen rund um die Themen Content und Daten-Recherche, treffen hier besonders bei Unternehmen aus dem E-Commerce wie auch der Forschung & Entwicklung auf starke Nachfrage", so Christian Rozsenich, Geschäftsführer der clickworker GmbH. "Ich freue mich, dass wir Martin Schisslbauer, Experte im Bereich E-Commerce und Digitalisierung, für unser Vertriebsteam gewinnen konnten. Mit unserem neuen Büro steht er unseren Kunden in Berlin und Umgebung als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung", erklärt Rozsenich.

clickworker GmbH

Wilhelmstrasse 118

10963 Berlin, Germany

Martin Schisslbauer

E-Mail: martin.schisslbauer[at]clickworker.com

https://www.xing.com/profile/Martin_Schisslbauer

https://de.linkedin.com/in/martin-schi;lbauer-0a483221





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.clickworker.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mit mehr als 800.000 Freelancern - sog. Clickworker - in Europa, Amerika und Asien ist clickworker einer der führenden Anbieter von Paid Crowdsourcing. clickworker bietet skalierbare Lösungen rund um die Themen Texterstellung, Web-Recherche, Umfragen, Kontrolle von PoS-Aktionen & Customer Insights, Produktdatenpflege, Mobile Crowdsourcing, Kategorisierung und Tagging in 18 Sprachen und in mehr als 30 Zielmärkten.



clickworker ist Full-Service-Dienstleister und offeriert sowohl standardisierte wie auch individuelle Lösungen zur Umsetzung von datenorientierten Projekten seiner Kunden. Diese Projekte werden automatisiert in Mikrojobs zerlegt und durch qualifizierte Clickworker aus der Crowd bearbeitet. Alle Ergebnisse werden qualitätsgesichert wieder zusammengefügt und an den Kunden übermittelt. Für standardisierte Aufgaben aus den Bereichen Texterstellung, Übersetzungen und Umfragen stellt clickworker darüber hinaus eine Self-Service-Lösung über den Online-Marktplatz bereit. Die praxiserprobten Verfahren bieten zuverlässige und hochqualitative Ergebnisse bei hohem Durchsatz, hervorragender Skalierbarkeit und zu geringeren Kosten als mit herkömmlichen Ansätzen.



Twitter: www.twitter.com/clickworker_de

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/clickworker-gmbh

Dies ist eine Pressemitteilung von

clickworker GmbH

PresseKontakt / Agentur:

clickworker GmbH

Ines Maione

Hatzper Straße ? 34

45149 Essen

ines.maione(at)clickworker.com

+49 201 959 718-41

http://www.clickworker.com



Datum: 20.10.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1415001

Anzahl Zeichen: 1384

Kontakt-Informationen:

Firma: clickworker GmbH

Ansprechpartner: Ines Maione

Stadt: Essen

Telefon: +49 201 959 718-41





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung