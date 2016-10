Adventskalender für Erwachsene: So witzig kann teuflisch sein

Für wen die Adventszeit eher Hölle als Frohlockung ist, bieten die teuflisch-unseligen Adventskalender aus dem iulias verlag neue Perspektiven.

Adventskalender mit bissiger Note aus dem iulias verlag: teuflisch und unselig.

(firmenpresse) - Er bezeichnet sich selbst als Adventsmuffel und meidet die überfüllten Einkaufsmeilen deutscher Großstädte, wo er nur kann. Robert K. aus Düsseldorf hat genug von stressiger Adventshektik und Weihnachtsshopping mit überdreht singenden Engeln, beschwipst tanzenden Weihnachtsmännern und musikalischem Einheitstralala, das in Endlosschleife aus jeder Ecke schallt.

Ähnlich ging es auch dem Autor Ulf Sowa und der Fotografin Octavia Schoplick. Konspirativ haben sie sich daher zusammengesetzt und kreativ an bissigen Antworten zur allzu kommerziellen Adventszeit gesucht. Entstanden sind in Bild und Text zwei Adventskalender für Erwachsene in einer ganz besonderen Art: "Der teuflische Adventskalender" und "Der unselige Adventskalender".

Bissig-humorvolle Adventskalender für Erwachsene

Die Advents- und Weihnachtszeit in ihrer scheinbaren Glückseligkeit stellen beide Adventskalender gehörig auf den Kopf. Kritisch werden sie mit fotografischen Momentaufnahmen und dazu passenden Geschichten und Gedichten hinterfragt. Dabei lassen die Autoren kuriose Welten entstehen, holen mit scharfem Blick so manche weihnachtlich-surreale Überraschung aus dem Sack und sorgen dafür, dass zum Advent kein Auge trocken bleibt!

Octavia Schoplick, freie Fotografin aus Düsseldorf, lieferte die Bilder: Fotoaufnahmen von Weihnachtsmärkten, die durch den scharfen Blick für unscheinbare Details überraschende, kuriose Welten entstehen lassen.

Ulf Sowa, Autor und Kabarettist aus Bamberg, fing diese Inspirationen auf und schmiedete in klassischen Versformen hintergründige lyrische Kommentare, welche die scheinbare Weihnachtsglückseligkeit gehörig auf den Kopf stellen.

Erschienen sind "Der teuflische Adventskalender" (EAN: 4280000957030) und "Der unselige Adventskalender (EAN: 4280000957122) im iulias verlag aus Bischberg bei Bamberg. Beide Kalender sind online und im gut sortierten Buchhandel erhältlich.





Der iulias verlag ist ein junger, kreativer Verlag, der den Fokus auf das "Schenken mit Freude" gesetzt hat. Die Macher des Verlages legen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf hochwertige Geschenke, die sich vom Standard bewusst durch hochwertiges Design, Texte und Druckqualität abheben. Auf der Website http://www.iulias.de präsentiert der iulias verlag Geschenkideen, Gutscheinbücher, Kalender, Postkarten, Bücher und vieles mehr.

iulias verlag

