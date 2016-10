Schachmatt dem Weingläser-Mikado im Geschirrspüler

In einem Geschirrspüler steckt weitaus mehr: Außer Duplo-Steine, Bobby-Cars, Obst oder Gemüse können jetzt auch empfindliche Gläser standfest gereinigt werden

(firmenpresse) - Die Deutschen sind nachgewiesenermaßen Europameister im Beladen eines Geschirrspülers: Sie bringen es auf durchschnittlich 61 Teile. Und wie sieht das nach der feucht-fröhlichen Party mit Freunden aus: Schafft man diesen Rekord auch mit den vielen empfindlichen Weingläsern, Sektgläsern, Schnapsgläsern und Weißbiergläsern?

Alle Gläser werden irgendwie schon rein gehen. Die Männer erweisen sich hierbei besonders innovativ in der Platzausnutzung. Da hinten kann ich noch schachteln, hier vorne gehen mehr wenn ich paarweise versetze. Dann Luft anhalten und Spülmaschine schließen. Geschafft! Zwei Stunden später ähnelt jedoch das Ausräumen einem Mikadospiel. Wie im gleichnamigen Spiel, bricht der Gläserstapel an irgendeinem Zeitpunkt zusammen. Dann ist es passiert. Und wer will sich dann um die Schuldzuweisungen und die Tränen nach dem Spülgang kümmern. Und schon gar nicht die Scherben aus dem Filter herausholen müssen.

Damit die langstieligen Gläser trotzdem sicher im Geschirrspüler sitzen, gibt es jetzt einen Korbeinsatz für den Geschirrspüler. Dieses beschichtete Drahtgestell verwandelt den Unterkorb des Geschirrspülers in einen Gläserkorb - wie bei den Profis in der Gastronomie. Gläser nacheinander reinstellen und los geht es! Damit auch die bauchigen Rotweingläser einen festen Sitz erhalten, gibt es einen beweglichen Wellenbügel. So ist für alle Gläserarten gesorgt. Die Gläser für Wasser und Softdrinks finden wie gewöhnlich im Oberkorb ihren Platz. Jetzt nur noch das richtige Programm auswählen (unter 55 Grad) und darauf achten, daß neben dem Reinigungsmittel auch ausreichend Spülmaschinensalz (zur Entkalkung) und Klarspüler hinzufügt wird. Dann erstrahlen alle Gläser wieder kristallklar.

Erhältlich ist dieser praktische Korbeinsatz von DomoSense ab 54,95?. Er paßt in alle Geschirrspüler der Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay und Constructa seit Baujahr 1998. Ein ideales Geschenk zum Geburtstag, Jubiläum oder für Weihnachten!

www.domo-sense.com





Die DomoSense GmbH vertreibt pfiffige Lösungen für den Haushalt und Freizeit.

DomoSense GmbH

DomoSense GmbH

Thomas Dr. Hack

Roseggerstrasse 20

85521 Ottobrunn

thomas.hack(at)domo-sense.com

089 68 094 336

http://www.domo-sense.com



DomoSense GmbH

Thomas Dr. Hack

Ottobrunn

089 68 094 336





