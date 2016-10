Hamburg und Berlin aufgepasst - Seminartermine von TILL.DE

Braunschweig, 19.10.2016 - Die Seminartermine zu verschiedenen Google Themen finden im Oktober und November vor allem in Hamburg und Berlin statt. Die Internetagentur TILL.DE bietet Trainings und Seminare zur Fortbildung in Sachen Google AdWords und Google Analytics.



(firmenpresse) - Das Google AdWords Seminar wird sowohl für Einsteiger als “Google AdWords Seminar - Basic” angeboten, als auch für Fortgeschrittene als “Google AdWords Advanced Seminar”. Google AdWords ist ein Google Programm für Werbetreibende im Internet. Auf verschiedenen Webseiten und in der Google Suche können damit Werbeanzeigen erstellt und geschaltet werden. TILL.DE ist eine von Google zertifizierte Premium Agentur und bietet ihr Wissen und ihre Erfahrung auch über den Rahmen des Seminars hinaus an.



Die Analyse einer Webseite ist zeitaufwendig und mühsam. Das Google Tool Google Analytics bietet viele Analysefunktionen gesammelt in einem Programm an. Damit die Bedienung des vielseitigen Programms leichter fällt, bietet TILL.DE auch hierzu Seminare an: das “Google Analytics Basic Seminar” und das “Google Analytics Advanced Seminar”.



Eine Besonderheit im Seminarkalender ist das SEO-Seminar: In diesem Training wird auf die Besonderheiten der Suchmaschinenoptimierung eingegangen. Mit anderen Worten: wird eine Webseite durch Google-Suchen gefunden und wird die Webseite auch durch die richtigen und wichtigen Suchen gefunden?



Die Seminargruppen werden bewusst klein gehalten, damit auch die Fragen der Teilnehmer nicht zu kurz kommen. Der Seminar-Coach und Geschäftsführer, Joachim Schröder, nimmt sich gerne Zeit für einzelne Fragen. Durch die Erläuterung am “lebenden Beispiel” können schwierige Lerninhalte oft verständlicher erklärt werden.



Teilnehmer des AdWords Advanced Seminars, die selbst aus dem Bereich Weiterbildung kommen, sagten zu den Seminaren von TILL.DE: “Toller Trainer, tolles Seminar - vielen Dank und jederzeit gerne wieder.”





In den Monaten Oktober und November finden die Seminare vorrangig in Hamburg und Berlin statt. Weitere feste Standorte für Seminare sind Braunschweig, Hannover, Karlsruhe und Leipzig. Zudem sind auch alle Seminare als individuell abgestimmte Inhouse Varianten buchbar. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden: www.till.de/seminare/individuelle-seminare.html.





Aktuelles Seminarprogramm von TILL.DE



Seminartermine im Oktober 2016:

Google Analytics Basic Seminar - Hamburg - 24.10.2016

Google Analytics Advanced Seminar - Hamburg - 25.10.2016

Seminartermine im November 2016:

Google AdWords Basic Seminar - Hamburg - 01.11.2016

Google AdWords Advanced Seminar - Hamburg - 02.11.2016

Such­maschinen­optimierung Seminar - Braunschweig - 14.11.2016

Google AdWords Basic Seminar - Berlin - 15.11.2016

Google AdWords Advanced Seminar - Berlin - 16.11.2016

Google Analytics Basic Seminar - Berlin - 17.11.2016

Google Analytics Advanced Seminar - Berlin - 18.11.2016

Such­maschinen­optimierung Seminar - Hamburg - 22.11.2016

Google Tag Manager Seminar - Hamburg - 23.11.2016

Eine Übersicht aller aktuellen Seminare von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, kann hier gefunden werden: www.till.de/seminare.html









